Julián Alvarez está de vuelta. Tras convertir su primer gol de la temporada en el empate del Atlético de Madrid visitando al Stuttgart, por la Champions League, este sábado se dio el gusto de festejar por primera vez en lo que va del año jugando en casa, para darle la victoria a su equipo ante Deportivo La Coruña, en LaLiga. Así, continúa firme en su operativo reconciliación con el público colchonero, al que le terminó pidiendo perdón.

El delantero argentino rompió el silencio para descomprimir el clima en el Metropolitano y reconoció públicamente su error tras el conflicto desatado en el mercado de pases. Luego de semanas de tensión con la hinchada rojiblanca por el frustrado interés del FC Barcelona, el atacante cordobés aprovechó su racha goleadora para enviar un mensaje directo a las tribunas y dar vuelta la página de forma definitiva.

“Quiero pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fue una equivocación por mi parte. Yo como hincha también me hubiera enojado”, aseguró el atacante de la Selección Argentina. Con esta declaración sincera, la figura colchonera busca cerrar la herida abierta tras un inicio de temporada 2026/27 complejo en la liga española, marcado por los reproches del público y la firme postura de la dirigencia del club madrileño de no transferirlo.

Para entender este momento de Julián hace falta regresar en el tiempo hasta el comienzo del Mundial 2026. El delantero argentino, que era la máxima figura del equipo de Diego Simeone, se animó a decir que quería ser transferido a Barcelona. El pase no se hizo y el público de la parcialidad más sufrida de Madrid no perdonó el coqueteo del cordobés con los catalanes. Sus primeras apariciones quedaron marcadas por insultos y silbidos. Pero goles son amores, y los goles empiezan a reconciliarlos.

El principal responsable de la victoria del Atlético terminó siendo Julián, porque puso el 1 a 0 haciendo gala de su olfato goleador, empujando sin problemas un centro desde la izquierda de Alex Grimaldo. El público coreó su nombre cuando el altoparlante festejó la conquista. Pero es imposible no mencionar a Jan Oblak, el arquero esloveno que siempre cumple bajo los caños. Sacó todo, en especial una última jugada que tranquilamente podrá ir a los resúmenes entre los goles errados más insólitos del año.

El equipo del Cholo suma 25 unidades y es escolta del aplastante Barcelona, que tiene 27 (con nueve jugados y nueve ganados), pero ya no podrá ser superado por Real Madrid, con 21.

Este renacer de Julián en el Atlético es una buena noticia también para la Selección Argentina, que tendrá al de Calchín entre los convocados para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica. Cuando uno se siente bien en la vida, se ve reflejado también en el campo. Todo influye. Me siento bien y preparado para competir por todo, cerró Alvarez.