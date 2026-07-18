River Plate cayó ante Aldosivi 3 a 1 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina, en un duelo que marca el inicio del segundo semestre para ambos equipos y el adiós del equipo de Eduardo Coudet de uno de los objetivos planteados para el semestre.

Afectada por un fuerte viento durante las últimas horas, la ciudad del Norte argentino sumó complejidades al regreso de ambos equipos a la actividad oficial mientras se termina de desarrollar el Mundial en Estados Unidos. Por esa razón, la formación riverplatense posó con una camiseta de la Selección Argentina en la previa.

Once minutos demoró el Tiburón en ponerse en ventaja. A la salida de un lateral y el despeje de la defensa Millonaria llegó el remate de media distancia que se desvió en el camino en el pie de Lucas Martínez Quarta y habilitó el ataque marplatense que terminó aprovechando con el puntazo de Tomás Fernández.

River no ajustó en su juego. Más allá de tener la pelota continuó pecando de apresurado y en una contra, los portuarios estiraron la diferencia a los 30. La jugada por la izquierda del ataque, contra el juvenil Giovani González permitió el centro al corazón del área para la aparición de Nicolás Cordero que llegó a tocar la pelota para el segundo tanto de la complicada noche.

Como consecuencia de lo desequilibrado que salió La Banda a jugar su partido de Copa Argentina, el técnico Eduardo Coudet introdujo dos cambios a los 40 minutos del primer tiempo. Salieron Juan Cruz Meza y Fausto Vera para los ingresos de Mauro Arambarri y Lucas Beltrán.

De nuevo a los 11, pero ahora del complemento, Fernández volvió a superar la estirada de Santiago Beltrán con un cabezazo desde afuera del área grande, tomando un rebote. Un golpe de efecto tremendo para la competencia y para el ciclo de Coudet.

El descuento riverplatense fue de carambola a los 41, haciendo contacto por última vez con el pie de Rafael Santos Borré que saliendo desde un centro que cayó al área de los marplatenses se encontró con el remate de Tomás Galván.

Un tanto que poco valor tuvo para torcer una noche muy mala para los dirigidos por Coudet que de ninguna manera saldrá ileso de este papelón deportivo.

Síntesis:

River 1: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Anibal Moreno; Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Rafael Borré, Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi 3: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Joaquín Pombo, Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Matías Godoy, Lucas Castro, Alan Sosa; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Goles: PT 11' Fernández (A), 30' Cordero (A). ST 11' Fernández (A), 41' Borré (R).

Cambios: PT 40 Mauro Arambarri por Meza (R) y Lucas Beltrán por Vera (R). ST 6' Martín García por Godoy (A), 20’ Bautista Dadín por Fernández (A), Elías López por González (A), Agustín Palavecino por Castro (A), Lautaro Pereyra por Moreno (R) y Joaquín Freitas por Colidio (R), 26’ Nicolás Linares por Sosa (A).

Árbitro: Andrés Gariano

Estadio: Padre Martearena, Salta

La previa

El conjunto que comanda Eduardo Coudet buscará comenzar esta nueva etapa con una victoria. Tras el receso, el Millonario presentará varias caras nuevas y existe la expectativa por el posible estreno de sus refuerzos, entre ellos Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, quienes podrían sumar sus primeros minutos con la camiseta de River.

La idea del “Chacho” es iniciar con Facundo Colidio y Joaquín Freitas en el ataque, luego de confirmarse la lesión de Driussi. Además, Santiago Beltrán será el dueño absoluto del arco, luego de la ida de Franco Armani, mientras que la otra duda estará en el medio campo donde Lucas Silva o Aníbal Moreno se disputan un lugar.

Santiago Beltrán , dueño absoluto del arco de River

Del otro lado estará Aldosivi, que intentará dar el golpe ante uno de los grandes candidatos al título. El conjunto marplatense sabe que la Copa Argentina suele ofrecer oportunidades para las sorpresas y buscará aprovecharlas para seguir en carrera, aunque el equipo que dirige Israel Damonte tiene como principal objetivo el salvarse del descenso para la segunda etapa del año.

Con el pase a octavos como objetivo, River intentará imponer su jerarquía y comenzar el semestre con el pie derecho, mientras que Aldosivi buscará comenzar de buena manera la segunda etapa del año, luego de una primera mitad sin conseguir triunfos en el Torneo Apertura.