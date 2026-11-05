River necesita dar vuelta la página. Después de la dura derrota en el Superclásico frente a Boca, el Millonario viaja a Mar del Plata para visitar a Aldosivi por la fecha 16 del Torneo Clausura, en un partido que tendrá un condimento especial: contará con público visitante en las tribunas del José María Minella. Con varias bajas y un equipo obligado a rearmarse, Leonardo Ponzio buscará una victoria que permita recuperar confianza antes del inicio de los playoffs.

El conjunto de Núñez llega golpeado por lo sucedido en la Bombonera y con un panorama complicado para cerrar la fase regular. Las expulsiones de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta obligan al entrenador a realizar dos modificaciones en la última línea, mientras que las lesiones de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Juan Cruz Meza reducen las alternativas para armar el mediocampo.

Sin demasiado margen para experimentar, Ponzio ya tiene definida una formación con variantes obligadas y algunas oportunidades para futbolistas que vienen buscando mayor continuidad. El objetivo inmediato será conseguir los tres puntos frente a un Aldosivi que ya perdió la categoría y asegurarse el cuarto puesto de la Zona B, una posición que le permitiría definir los octavos de final como local.

River tendrá el respaldo de sus hinchas en Mar del Plata

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la presencia de simpatizantes millonarios en el estadio José María Minella. River contará con 10.000 localidades destinadas al público visitante, distribuidas entre 6.000 populares y 4.000 plateas.

Los valores establecidos para el encuentro serán de $100.000 para las populares y $140.000 para las plateas. De esta manera, el equipo de Ponzio tendrá el acompañamiento de su gente en una presentación importante para intentar dejar atrás el golpe sufrido ante Boca.

Dos cambios obligados y una defensa renovada

En el armado del equipo, las principales modificaciones estarán en la defensa. Lautaro Rivero ingresará por Lucas Martínez Quarta, mientras que Giovanni González ocupará el lugar de Gonzalo Montiel, ambos expulsados en el Superclásico.

La presencia de Rivero obligará a Nicolás Otamendi a correrse hacia el puesto de primer marcador central, una fórmula que ya tuvo buenos resultados cuando se enfrentaron a Racing. El juvenil de 23 años buscará aprovechar una nueva oportunidad, mientras que González tendrá la posibilidad de sumar minutos y mostrarse desde el arranque.

En el mediocampo, Lucas Silva continuará como volante central pese a su flojo rendimiento ante Boca. Las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera condicionan las alternativas disponibles y le permiten al juvenil sostenerse entre los titulares. Tobías Andrada y Tomás Galván completarán el sector, mientras que Santiago Espíndola y Elías Núñez estarán entre las alternativas. Este último tendrá su primera convocatoria con el plantel profesional.

En ataque tampoco habrá modificaciones en el tridente. Lucas Beltrán seguirá como referencia ofensiva, acompañado por Ángel Correa y Thiago Almada, que buscará recuperar protagonismo en un momento importante de la temporada. Sebastián Driussi esperará su oportunidad desde el banco, al igual que Felipe Esquivel, otro de los juveniles que se suma a la convocatoria.

La formación de River para visitar a Aldosivi

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán.

DT: Leonardo Ponzio.

Con el respaldo de sus hinchas y un equipo condicionado por las ausencias, River afrontará una prueba importante en Mar del Plata. Ya sin posibilidades de modificar demasiado su presente, el Millonario necesita una victoria para recuperar sensaciones, asegurar la localía en los octavos de final y comenzar a reconstruir la confianza de cara a la etapa decisiva del Clausura.