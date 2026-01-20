El defensor de Rosario Central, Juan Cruz Komar, deberá ser operado del corazón a raíz de una arritmia cardíaca. En 2024 también pasó por una operación y estuvo seis meses sin jugar.

"Tras los estudios cardiovasculares realizados, se le detectó al jugador Juan Cruz Komar una arritmia cardíaca. Por este motivo, el defensor será intervenido quirúrgicamente el próximo jueves 22 de enero en la Fundación Favaloro de Buenos Aires", expresaron desde el Canalla en un comunicado oficial.

El zaguero volverá a ser operado del corazón. La anterior fue a mediados del 2024, iba a marcharse a préstamo a Huracán, pero le detectaron una arritmia en la revisión médica, se cayó el pase y tuvo que ser operado.

A raíz de esa afección cardíaca, el ex defensor de Boca Juniors y Talleres de Córdoba no pudo jugar en todo el segundo semestre de 2024, pero pudo regresar a la actividad profesional a inicios de 2025.

De la mano de Ariel Holan, Komar fue ganando terreno y se afianzó como titular en el Torneo Clausura 2025, donde jugó en todos los partidos (menos en el estreno ante Godoy Cruz). Ahora, una arritmia lo obligará a ser intervenido quirúrgicamente y, otra vez, poner en pausa su carrera.