El lusitano Cristiano Ronaldo superó a Lionel Messi en un ranking, ya que fue el deportista mejor pago del 2025, por encima del boxeador "Canelo" Álvarez y de la Pulga, quienes completaron el podio.

Según el portal Sportico, el delantero del Al Nassr de Arabia Saudita registró 260 millones de dólares de ingresos a lo largo del último año. De esa descomunal cifra, 200 millones son de su salario, mientras que los 60 restantes son de sponsors y negocios personales. Es la tercera vez consecutiva que encabeza esta lista.

De esta manera, Ronaldo superó al boxeador Saúl "Canelo" Álvarez (excampeón del mundo que generó aproximadamente 137 millones de dólares y viene de perder ante Terence Crawford) y también a Lionel Messi.

El astro rosarino -emblema del Inter Miami y la Selección Argentina- quedó tercero en este ranking, con 130 millones de dólares. Se estima que, de esa cifra, 70 millones son de acuerdos comerciales y patrocinios.

El top 5 lo completan el beisbolista dominicano Juan Soto (jugador de New York Mets, con 129 millones de dólares en el año) y el legendario basquetbolista estadounidense LeBron James (estrella de Los Angeles Lakers de la NBA, con 128 millones de dólares).

Además de Ronaldo y Messi, el otro futbolista entre los 10 deportistas mejores pagos del mundo es el francés Karim Benzema, estrella del Al-Ittihad de Arabia Saudita (sexto con 115 millones de dólares en 2025).

Los 10 deportistas mejores pagos del 2025