Primera fecha del Torneo Apertura 2026: partidos y horarios

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este lunes la programación de las primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, que marcarán el inicio de la competencia oficial. El certamen arrancará este jueves 22 de enero y se extenderá hasta fines de abril, cuando comenzará la recta final rumbo a los playoffs.

El primer día habrá cinco partidos y arrancará en Mar del Plata, en el estadio José María Minella, desde las 17 jugarán, Aldosivi ante Defensa y Justicia, será interzonal. A las 20 se medirán, Unión de Santa Fe frente a Platense (Zona A) y Banfield con Huracán (Zona B). Cerrarán el día a partir de las 22.15, Central Córdoba de Santiago del Estero ante el debutante Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Zona A) e Instituto Atlético Central Córdoba con Vélez Sarsfield (Zona A).

Cuatro partidos se llevarán a cabo el viernes 23, a las 17.45 se pondrá en marcha el día con San Lorenzo de Almagro con Lanús (Zona A), desde las 20 lo harán, Independiente de Avellaneda con Estudiantes de La Plata (Zona A) y a partir de las 22.15 habrá dos encuentros, Talleres de Córdoba con Newell’s Old Boys de Rosario (Zona A) e Independiente Rivadavia de Mendoza ante Atlético Tucumán (Zona B).

El sábado 24 y domingo 25, habrá 6 cotejos programados, el primer día se destaca la presentación River Plate que será visitante Barracas Central en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia desde las 17. Luego se medirán, a las 19.30, Gimnasia y Esgrima La Plata con Racing Club de Avellaneda (Zona B) y a las 22 Rosario Central y Belgrano Córdoba (Zona B), cerrarán la jornada sabatina.

Mientras que el domingo, hará su debut Boca Juniors, el Xeneize recibirá a Deportivo Riestra a las 18.30 en la Zona A y a las 21 cerrarán el día, Tigre en Victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba, (Zona B) y Argentinos Juniors con Sarmiento de Junín (Zona B).

Segunda Fecha

Lunes 26 de enero

17.00 Platense – Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

17.45 Vélez – Talleres (Zona A)

20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)

20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)

22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)

18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)

20.00 River – Gimnasia (Zona B)

22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Lanús – Unión (Zona A)

19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)

21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)

Tercera Fecha

Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)

19.45 Independiente – Vélez (Zona A)

22.00 Talleres – Platense (Zona A)

22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)

Domingo 1° de febrero

17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)

19.15 Boca – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 2 de febrero

17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)

17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)

19.45 Tigre – Racing (Zona B)

22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)

Martes 3 de febrero