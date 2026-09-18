Denuncian a Minella Stadium por estafa y deudas millonarias

Una gráfica familiar denunció a Minella Stadium, la empresa concesionaria del Estadio Mundialista, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque de los Deportes de Mar del PLata por los presuntos delitos de estafa e insolvencia fraudulenta.

La demanda, radicada en la Fiscalía N° 10, también incluye a Michael Stura y Christian Garrabos, quienes se presentaron ante Julio Alberto Monzón, el encargado de la gráfica, como gerente de operaciones y finanzas, respectivamente, de la firma concesionaria.

El encuentro entre las partes se dio a fines de noviembre y comienzos de diciembre del año pasado. Según la presentación, Stura y Garrabos le ofrecieron a Monzón convertirse en proveedor de cartelería e impresiones para el Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas.

La intención era equipar los recintos deportivos no sólo en cuanto al desarrollo de espectáculos, sino también señalética de seguridad y de orientación. Tanto para el interior como para el exterior de las instalaciones.

Por los trabajos realizados -para lo cual firmó un convenio con la empresa-, Monzón facturó 40.283.940,30 de pesos. Sin embargo, recibió pagos por tan solo 10.804.200 de pesos, por lo que reclama un saldo de casi 30 millones de pesos, más intereses.

De acuerdo a la presentación, el denunciante sostuvo que no se trató de un simple “incumplimiento contractual”, sino de una maniobra destinada a generar una apariencia de solvencia y seriedad para obtener trabajos de proveedores, pese a que Minella Stadium no habría tenido capacidad financiera para afrontar sus obligaciones.

Además de impulsar la investigación penal y de exigir el pago del dinero adeudado, el encargado de la gráfica solicitó inspeccionar las instalaciones concesionadas para constatar los trabajos realizados, relevar información bancaria de la empresa y allanar dos domicilios vinculados a Minella Stadium en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es secuestrar documentación contable y comercial, entre otros elementos.

Denuncian a Minella Stadium por estafa y deudas millonarias

Juicio laboral

A esto se suma la primera demanda laboral contra Minella Stadium, presentación en la que también está incluida la empresa de seguridad Mk Soluciones. La demanda fue radicada en el Tribunal de Trabajo N° 4 a mediados de marzo y es impulsada por Luis Basualdo. Se trata de un trabajador que se desempeñó entre el 5 de noviembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 como vigilador en el Polideportivo Islas Malvinas, con jornadas de 12 horas diarias.

Basualdo sostuvo en la presentación que el vínculo laboral nunca fue registrado, que no percibió correctamente las horas extras trabajadas, adicionales ni otros conceptos salariales, y que tampoco contaba con cobertura de ART. Por otro lado, el vigilador señaló que el 13 de diciembre pasado sufrió un accidente al volver de su trabajo en moto, lo que le provocó varias lesiones. Tras ello, resaltó que debió atenderse por sus propios medios porque la empresa no denunció el siniestro ante una ART ni le brindó asistencia médica.

El trabajador intimó a las empresas para que regularizaran su situación laboral, reconocieran el accidente y abonaran los salarios y diferencias adeudadas. Sin embargo, ambas presuntamente negaron la existencia de una relación laboral.

Frente a esa respuesta, el demandante se consideró despedido, lo que dio inicio a la acción judicial y un reclamo por $25.000.000 en concepto de indemnización.