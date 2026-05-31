Por la 11ª fecha de la zona 3 del Torneo Federal A, Deportivo Rincón y Fadep empatan 0 a 0 en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, “Moisés Elías Gómez”, a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza.

Los primeros 10 minutos tornaron en una misión imposible llegar al arco rival. La pelota vuela mucho y ninguno de los dos equipos logra hacerse del control del juego. Empate cerrado y muy disputado sobre el sintético.

El visitante mendocino fue el primero en rematar con peligro, Gonzalo Klusener tomó una pelota picando dentro del área grande y el arquero Alejandro Sánchez evitó la apertura del marcador. Superando los 25 minutos, los rendimientos no mejoran y se torna difícil presagiar el modo en que algunos de los dos podría hacerle daño al rival.

Axel Oyola estuvo a centímetros de sorprender a Cristian Aracena, el mediocampista del León vio adelantado al 1 mendocino y lo probó desde la mitad de la cancha. La pelota salió a centímetros del travesaño ante el retraso desesperado del arquero. Un instante de inspiración que sacudió a la aburrida tarde.

Disconforme con el rendimiento del equipo local, Pablo Castro decidió meter mano en el esquema, salió el zaguero Juan Albertinazzi para permitir el ingreso del medocampista Jorge Rossi. Así, Ezequiel Ávila pasó a marcar el lateral izquierdo.

Síntesis

Deportivo Rincón 0: Alejandro Sánchez; Cristian Valvuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Juan Albertinazzi; Juan Achetoni, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Axel Oyola, Ezequiel Ávila; Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.

FADEP 0: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Bruno Costella, Brayam Sosa, Federico Pérez; Enzo Kalinski; Lucas Ramírez, Lautaro Navarro, Diego Tonetto; Lautaro Taboada; Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Cambio: PT 31' Jorge Rossi por Albertinazzi (DR).

Estadio: Elías Moisés Gómez, Rincón de los Sauces. Neuquén.

Árbitro: Juan Nebbietti, Liga de Río Colorado.

Hora de Inicio: 15.

Transmite Prima Multimedios

El cotejo será transmisión del Grupo Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14 desde el norte de la provincia de Neuquén, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El equipo que orienta Pablo Castro tuvo fecha libre en el el comienzo de la segunda rueda. Viene de una buena mini-racha que ubicó a los neuquinos quintos con 12 puntos, en zona de clasificación a la siguiente ronda, a cuatro puntos del líder. siendo los únicos que tienen un encuentro menos.

Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) intentará en el norte neuquino, extender su racha positiva y lograr su tercer triunfo seguido. Viene de ganarle a Huracán Las Heras y Costa Brava de local por 1 a 0. El equipo de Russell buscará su cuarta victoria en el certamen.

El conjunto dirigido por Diego Pozo marcha con 12 puntos, acumula 3 triunfos, 3 empates, y 3 derrotas y se ubica sexto. De los últimos 12 puntos sacó 10 (3 triunfos y un empate).

El último y único enfrentamiento entre FADEP y Deportivo Rincón

El partido se jugó en el predio de Russell. El equipo cuyano lo ganaba por 2 a 0 y el León neuquino se lo empató. Brayam Sosa y Nahuel Irribarren marcaron los goles de FADEP, mientras que para El León del Norte anotaron Matías Domínguez y Juan Albertinazi.