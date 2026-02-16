Este domingo se disputaron las cuatro finales del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. Partidos donde otra vez, los cotejos definitorios dejaron un manto de duda, fallos insólitos, arbitrajes tendenciosos y polémicas al por mayor, donde cada ascenso al Torneo Federal A 2026 quedó muy sospechado.

Luego de cuatro meses donde participaron 332 equipos de todo el país, se conocieron los equipos que van a subir de categoría este temporada. En definitiva, Atlético Escobar de la Liga de Ingeniero Maschwitz, Defensores de Vilelas (Chaco), FADEP (Fundación Amigos del Deporte) de Villa Russell del departamento de Maipú en el Gran Mendoza, y Tucumán Central, fueron los equipos que lograron el ascenso.

En el estadio de Jorge Newbery de San Luis, FADEP de Villa Russell del departamento de Maipú en el Gran Mendoza, entidad que gerencia el ex arquero de San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors y Godoy Cruz Antonio Tomba, logró el ascenso luego de un polémico triunfo sobre La Amistad de Cipollett por 3 a 2. El siempre sospechado, el tandilense Diego Novelli, juez principal del encuentro, cobró dos penales inexistentes para el equipo cuyano que le permitieron lograr el máximo objetivo en una final manchada por el pésimo arbitraje.

Las redes sociales, hicieron viral la lamentable actuación del colegiado bonaerense

En Pergamino, en el estadio Miguel Morales de Douglas Haig de Pergamino, Atlético Escobar de la Liga de Ingeniero Maschwitz logró el ascenso luego de vencer por 1 a 0 a Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa. El único gol del partido lo anotó Nahuel Barreto. La polémica también se hizo presente: el árbitro Rekers no cobró un claro penal al equipo pampeano, que podría haber igualado el encuentro.

La hinchada del club del norte pampeano mostro su disconformidad

En tanto, en Santiago del Estero, Defensores de Vilelas derrotó a Juventud Unida de Gualeguaychú, luego del 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el equipo de Chaco venció al club entrerriano por 7 a 6 en los penales.

Otro choque que fue a los penales fue el de Tucumán Central frente a General Paz Juniors de Córdoba, que se vieron las caras en San Fernando del Valle de Catamarca. Tras el 1 a 1, los norteños fueron más efectivos desde los 12 pasos, se impusieron 3 a 2 y firmaron su primer ascenso al Torneo Federal A.