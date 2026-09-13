En el marco de la octava fecha -anteúltima- de la segunda fase Reválida del Torneo Federal A 2026, Deportivo Rincón visitará en Villa Russell en el departamento de Maipú a FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) de Mendoza, este domingo a las 11.30.

Con cuaterna de la provincia de San Luis para el control del cotejo, que tendrá como árbitro principal al siempre cuestionado y polémico José Manuel Díaz de la Liga de Villa Mercedes, los asistentes serán, Juan Ignacio Flores Roig (Liga de San Luis) y Federico Hernán Ojeda y como cuarto árbitro, Denis Emanuel Chávez, estos dos últimos también de Villa Mercedes.

El encuentro será transmisión de Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 10.30 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios y central informativa del "Vasco" Jorge Luis Hernandorena y la operación técnica de José Ramón Paredes.

El León del Norte neuquino está puntero en la tabla de posiciones del grupo de la Reválido para los play off junto a San Martín de Mendoza, ambos con 12 puntos y buscará asegurar la clasificación por el segundo ascenso.

Con un plantel diezmado, que viajó con 19 jugadores, ante las desvinculaciones de Cristián Estigarribia, Jonathan Fleitas, Ignacio Narváez, Sergio Frutos, Facundo Cruz, Rodrigo Montes, Jorge Rossi, separado del plantel profesional el colombiano Jair Julio Blanco, el retiro de Fernando Inda, las lesiones que nunca pudo superar en el 2026 el zapalino Fernando Riquelme, que hace un par de meses también se alejaron de la entidad el colombiano Cristián Canga y el defensor Edgardo Díaz, son 12 salidas y sin alternativas varias, un solo delantero Matías Domínguez, sobre todo en ataque para encarar esta parte de la temporada.

Así y todo, Germán Noce se las arregló para salvarse del descenso y tener expectativas de meterse en la tercera fase del certamen.

Enfrente, el equipo cuyano, que dirige Diego Pozo, que son debutantes de la categoría están terceros, bien ubicados de cara a la clasificación y mantienen un plantel numeroso con otras expectivas.

Tablas de la Reválida

Probables Formaciones

FADEP (Fundación Amigos por el Deporte) de Mendoza: Cristian Aracena; Nicolás Ali, Nahuel Irribarren, Nicolás Bazana, Federico Pérez; Brian Zabaleta Diego Tonetto, Lautaro Taboada; Gonzalo Klusener o Julián Pérez, Leandro Soria, Matías Persia. DT: Diego Pozo.

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Ramiro Alderete, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Laureano Puñet, Cristóbal Valbuena, Daniel Carrasco, Gastón Portiño o Héctor Rueda, Ezequiel Ávila, Juan Ignacio Achetoni y Matías Dominguez. DT: Germán Noce.

El Resto de la fecha

De los cinco partidos de la Zona B, dos cotejos se jugarán por la mañana y tres encuentros se jugarán en horario vespertino.

También por la mañana, se medirán Ramón Santamarina de Tandil y Costa Brava de General Pico (La Pampa) desde las 11 en el estadio Libertador General San Martin. Cuaterna arbitral de provincia de Buenos Aires, como juez principal, Marcos Ignacio Liuzzi (Liga de Ayacucho), jueces de líneas, Darío Martínez Rojas Martínez (Liga de Mar del Plata) y Nicolás Darío Moreno (Liga de Olavarría) y cuarto árbitro, Karim Doussouk (Liga de Chascomús).

Por la tarde, en duelo de chubutenses en El Fortín de Rawson a la vera de la ruta porvincial 7 en la capital, a las 15.30 se medirán Germinal ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, ambos equipos ya salvados del descenso. Cuaterna integrada por Franco David Morón (Liga de General Pico, La Pampa) juez principal, asistentes, Danilo Ariel Viola y Rodrigo Moreno, ambos de la Liga Rionegrina de Viedma y como cuarto árbitro, Lautaro Ezequiel Carro, de la Liga del Valle de Chubut con asiento en Trelew.

En tanto, en Viedma, Sol de Mayo recibe a Juventud Unida Universitario de San Luis a las 16 en la capital rionegrina. El Albiceleste intentará ganar para asegurar la permanencia en la categoría. Solo lo separan tres puntos de Círculo Deportivo de Otamendi que está en zona de descenso al igual que Santamarina de Tandil. Con Jorge David Etem de la Liga Mendoza como colegiado principal, también de la liga capitalina serán los asistentes, Iván Adriel Araya Quintero y Matías Ariel Fernández Zapata y como cuarto árbitro, Diego Maximiliano Álvarez de Tres Arroyos.

En el este de Mendoza, San Martín será local de Mendoza de Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, a las 16, con el polémico y siempre cuestionado Fernando Jesús Rekers de la Liga de Córdoba capital como árbitro, tendrá como colaboradores, Guillermo Yacante (Liga de Luján, Buenos Aires), Cristian Thomas Pasquettin (Liga de Junín, Buenos Aires) y Evelyn Romina Luján (Liga de Deán Funes, Córdoba).