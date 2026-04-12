Por la 4ª fecha del Federal A, en el estadio Mario Sebastián Díez de San Luis, Deportivo Rincón empató 0 a 0 en su visita a Juventud Unida Universitaria.

La igualdad final fue lo mejor del balance final para los neuquinos que no hicieron pie desde el inicio y sólo se dedicaron a achicar espacios en su propio campo mientras el conjunto puntano monopolizó la pelota.

La primera de real peligro en contra del conjunto patagónico se dio a los 26 con el remate de Ezequiel Sosa que se fue cerca del arco. El dominio del local se profundizó y comenzó a acumular méritos para ponerse en ventaja porque la visita no pudo sostener la pelota.

Santino Moya, uno de los que jugó un buen primer tiempo para Juventud Unida ante Deportivo Rincon.

Recién a la media hora, Rincón cruzó mitad de cancha, superó la presión rival y Ezequiel Ávila sacó un potente remate de media distancia que sacudió las manos de Julián Lucero, hasta ese momento un espectador de lujo en la soleada tarde de San Luis.

A 5 minutos del final del primer tiempo, el arquero Alejandro Sánchez mantuvo el cero tirando la pelota al tiro de esquina en un remante de Cristian Chavarría desde afuera del área nuevamente a favor del dueño de casa.

No fue lo último peligroso que debió aguantar el León en la primera parte porque el lateral Cristian Chavarría llegó al ataque y cabeceó apenas desviado sobre el arco custodiado por el Oso Sánchez que en esta no tuvo nada que hacer, pero se vio beneficiado por la falta de precisión.

Segundo tiempo

A la vuelta del descanso, Juventud no regresó tan preciso como había terminado en la primera parte lo que hizo que el arranque de la última parte del partido no sea traumática a nivel deportivo para un visitante que continuó con el plan de jugar cerca de su propio arco.

Rincón no jugó casi nunca con la pelota ante su rival que insistió para ir en búsqueda de la victoria, pero comenzó a sumar nuevamente situaciones propicias para romper la paridad en el último cuarto de hora.

A los 29, el ingresado Alan Lima tuvo el remate franco al arco neuquino y Sánchez volvió a marcar presente con otra gran atajada que terminó con la pelota en un nuevo tiro de esquina.

Se iba el partido y Deportivo Rincón salvó el punto con el cierre providencial entre Ávila y Rodrigo Herrera. El León tuvo la réplica, perdió la pelota en la conducción y el remate de Garro, quien estaba en ofensiva, dio en el travesaño.

Cerrar el empate sin goles era lo mejor que le podía pasar a la formación de Pablo Castro que no se encontró nunca en la provincia puntana, pero volvió a sumar lejos de casa en un fin de semana marcado por los empates.

La próxima, Deportivo Rincón recibirá a Cipolletti el sábado a las 16, un conjunto Alhinegro que también empató, pero fue 1 a 1 como local en La Visera contra Costa Brava de La Pampa.

Síntesis:

Juventud Unida 0: Julián Lucero; Eber Garro, Enzo Rosales, Gabriel Ojeda, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Lautaro Pérez, Santino Moya, Pérez, Ezequiel Sosa; Dorato, Salinas. DT: Hernán Vázquez.

Deportivo Rincón 0: Alejandro Sánchez, Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Edgardo Díaz, Exequiel Ávila; Daniel Carrasco; Juan Achetoni, Rodrigo Montes, Axel Oyola; Cristian Estigarribia, Matías Domínguez. DT Pablo Castro.

Cambios: ST 9’ Bruno Di Bello por Di Bello (DR) y Jorge Rossi por Domínguez (DR), 15’ Facundo Miguel por Estigarribia (DR), 17’ Alexis González por Moya (JU) y Alex Sosa por Salinas (JU), 27’ Jorge Albertinazi por Oyola (DR) y Carlos Canga por Achetoni (DR), 19’ Alan Lima por Dorato (JU), 35’ Pablo Pereyra por Pérez (JU), Valentín Roldán por Figueroa (JU)

Arbitro: Maximiliano Jerez, Catamarca.

Estadio: Mario Sebastián Díez, San Luis.

La previa

Luego del 2-0 ante Argentino de Monte Maíz como local, el León del norte se volvió a subir a la ruta en búsqueda de puntos que lo mantengan en la zona alta en las primeras fechas. En la actualidad tiene 4 puntos luego de quedar libre en la primera jornada, y sumar una unidad ante FADEP en Mendoza.

Rossi cumplió con un gol la pasada fecha

Para este juego, Pablo Castro volverá a contar con Rodrigo Herrera, quien cumplió con una fecha de suspensión y volvería a la zaga central. La duda pasa por quien marcará el lateral izquierdo: volvería Edgardo Díaz, o seguirá Exequiel Ávila.

En frente estará la "Juve" de San Luis, elenco que lidera la zona con 5 unidades, uno más que Rincón. En su última presentación sacó un buen empate en su visita a Costa Brava, La Pampa. Previamente había superado a Huracán Las Heras por 2-0 y empatado en cero en su visita a San Martín de Mendoza.

Hernán Vázquez contará con su goleador Lautaro Lucero en el ataque, y no hará grandes modificaciones con relación al conjunto que visitó La Pampa.

Maximiliano Jerez será el juez del cotejo, Ezeguiel Agüero el primer asistente, ambos de Catamarca; y Emilio Maguna el segundo de Santiago del Estero.

Datos del partido

Hora de inicio: 15.30hs

Arbitro: Maximiliano Jerez

Estadio: Mario Sebastián Díez, San Luis.

Transmite: Prima Multimedios (AM550 y FM 90.7).