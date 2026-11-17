Unos de los clubes históricos de la Liga Deportiva Confluencia, la Unión Deportiva Catriel ganó en la última fecha del Torneo Clausura 2026 pero no pudo evitar el descenso y el año que viene jugará en la B en la entidad que tiene su asiento en Cipolletti.

El Canario petrólero venció 3 a 0 a Fernández Oro, el otro descendido pero no le alcanzó. Se impuso con goles de Pedro Oviedo y dos de Enzo Petretto. Uno de los que festejó la salvación fue Círculo Italiano de Villa Regina que derrotó 2 a 1 a Argentinos del Norte de General Roca con tantos de Facundo Painemilla y Mariano Cheuquepan para quedar un punto encima de los del norte de la provincia de Río Negro.

En esa misma ubicación terminaron Academia Pillmatún de Cipolletti y Deportivo Huergo que empataron 1 a 1 y también pudieron firmar la salvación. De esta manera, Unión Deportiva Catriel y Fernández Oro son los que descendieron a la B mientras que San Isidro de Cipolletti y Chichinales ascendieron a la Primera División A.

Unión Deportiva Catriel se fue al descenso junto a Fernández Oro en la Liga Deportiva Confluencia

Todavía resta definir el campeón del Torneo Clausura entre Atlético Regina y Deportivo Roca. El desempate final se jugaría el miércoles 18 en la cancha de Unión Alem Progresista de Allen, algo que se confirmará en las próximas horas. Ya que la fecha había sido programada, en un principo, hipotetizando que el Albo iba a seguir compitiendo en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. Pero al quedar eliminado en manos de Jorge Newbery de Carmen de Patagones, el elenco que Buenos Aires que representa a la Liga Rionegrina con asiento en Viedma, podría jugarse sábado o domingo venidero.