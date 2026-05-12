Santiago Beltrán tiene una historia poco común para un arquero que hoy empieza a ganarse un lugar en River. Antes de aparecer en el radar del club, su vida estaba lejos del camino habitual de las inferiores profesionales y hubo un motivo muy concreto por el que casi no aceptó ir a probarse.

La anécdota fue contada por Tato Montes, histórico entrenador de arqueros, actualmente ligado al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, quien recordó el primer acercamiento con el juvenil. “Santi no se quería venir a probar porque quería terminar el secundario”, reveló, dejando ver que en ese momento el fútbol no era la única prioridad en su cabeza.

Ese detalle marcó desde el inicio una diferencia en su recorrido. Santiago Beltrán tenía doble escolaridad y estaba enfocado en cerrar esa etapa antes de dar un salto que podía cambiarle la vida. “Es un pibe con una cabeza increíble, que tenía doble escolaridad; quería terminar el secundario”, explicó Montes, en diálogo con La Página Millonaria.

El cambio de escenario fue tan rápido que incluso su vida escolar quedó atravesada por esa aparición repentina en River. “Cuando fue a recibir el diploma los compañeros le pedían autógrafos”, contó el entrenador, entre la sorpresa y el humor, al describir cómo un chico de colegio pasó en poco tiempo a ser mirado como una promesa.

Su llegada tampoco respondió al recorrido tradicional de muchos futbolistas. Antes de desembarcar en Núñez, venía de jugar en torneos amateurs y de destacarse en el Club Pueyrredón. Allí empezó a llamar la atención por condiciones que, según quienes lo vieron de cerca, no eran habituales para alguien sin tantos años de formación profesional encima.

Montes, de hecho, no solo destacó lo que puede hacer bajo los tres palos, sino también su manera de pensar y de plantarse ante cada desafío. “Es un pibe divino, inteligente, que está preparado para triunfar en lo que sea y con una cabeza de un tipo de 40 años”, afirmó. Luego agregó: “Interpreta el juego, es fuerte y rápido de piernas, bueno en el uno contra uno y en el juego aéreo. Tiene un montón de condiciones para triunfar”.

La confianza interna en Santiago Beltrán creció al ritmo de sus oportunidades. “Todo lo que le pase es pura y exclusivamente por él, eso es lo importante. Yo le tengo mucha fe, estoy convencido de que va a ser un arquero top”, sentenció Montes. Hoy, con sus primeras actuaciones en Primera y una marca fuerte de vallas invictas, aquel chico que dudaba por el colegio empieza a escribir una historia inesperada en River.