La vida privada de Neymar volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de que el influencer Jon Vlogs mostrara imágenes inéditas de la impactante mansión que el delantero posee en Santos, Brasil. La residencia, valuada en más de 10 millones de dólares, sorprendió por sus dimensiones, el diseño moderno y una increíble sala de juegos dedicada especialmente a sus hijas.

La visita se realizó después de la victoria de Santos frente a Bragantino por la Serie A brasileña, encuentro en el que el ex jugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain (PSG) convirtió uno de los goles. Allí, Neymar recibió al influencer Pigmeu y bromeó sobre la buena suerte que le había dado su presencia. “Trajiste suerte, tienes que volver más a menudo”, lanzó el crack brasileño entre risas.

Uno de los sectores que más llamó la atención fue la enorme cocina principal de la casa. El espacio combina mármol, tonos oscuros y un estilo minimalista que domina toda la decoración. Además, se destacó un enorme retrato de Bruna Biancardi, pareja del futbolista, ubicado en uno de los ambientes principales. El recorrido dejó ver una distribución moderna pensada para la comodidad y el disfrute familiar.

Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Neymar abrió las puertas de la sala de juegos destinada a sus hijas Mavie, Mel y Helena. El lugar recrea una verdadera mini ciudad infantil con casitas, tiendas, hospital, panadería y hasta un tobogán que desemboca en una piscina de pelotas. Al mostrar el lugar, el delantero exclamó: “Aquí se puede jugar. ¡Es como Disney!”, mientras Pigmeu reaccionaba completamente sorprendido.

La propiedad también cuenta con un exclusivo garaje donde el futbolista guarda una Ferrari negra y varias motocicletas de colección. Frente a la curiosidad de sus invitados, Neymar explicó que las motos ya formaban parte de la vivienda cuando la compró. “Estas motocicletas venían con la casa, el tipo las coleccionó”, comentó durante el recorrido que rápidamente se viralizó en distintas plataformas.

Otro de los espacios que generó repercusión fue el comedor principal, donde el brasileño conserva camisetas históricas enmarcadas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ese detalle dejó en evidencia la admiración y el vínculo que mantiene con dos de las máximas figuras del fútbol mundial, con quienes compartió distintos momentos de su carrera deportiva.

La lujosa vida de Neymar en Brasil

La lujosa vida de Neymar en Brasil

La mansión, ubicada en Morro Santa Terezinha, tendría cerca de 3.000 metros cuadrados y habría sido construida a partir de la unión de dos propiedades adquiridas por el futbolista. Desde allí, Neymar disfruta de una vista panorámica privilegiada de la ciudad brasileña y de todas las comodidades que consiguió tras años de éxito en el fútbol internacional, incluyendo su paso por Al-Hilal.

Como era de esperarse, las imágenes explotaron en redes sociales y miles de usuarios opinaron sobre el impresionante nivel de lujo de la casa. “Una casita así cuesta una fortuna”, “Lo gastó en lo correcto” y “Tiene derecho a disfrutar todo lo que logró”, fueron algunos de los comentarios más repetidos por los fanáticos que quedaron impactados con el costado más íntimo y familiar de Neymar.

La lujosa vida de Neymar en Brasil