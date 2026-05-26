La muerte de Fernando Gayoso golpeó de lleno al mundo Boca Juniors y especialmente a quienes compartieron con él años de trabajo y amistad. El histórico entrenador de arqueros falleció a los 55 años luego de luchar contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que lo había obligado a alejarse de la actividad profesional durante el último tiempo.

La triste noticia fue confirmada por su hijo, Franco Gayoso, a través de un emotivo mensaje en redes sociales. “Hasta siempre, campeón. Te voy a extrañar toda mi vida. Descansá en paz. Te amo”, escribió junto a una imagen familiar que rápidamente generó una enorme repercusión entre futbolistas, colegas y fanáticos.

Desde las cuentas oficiales de Boca Juniors también publicaron una despedida cargada de afecto. En el mensaje, la institución destacó “su profesionalismo y la calidez” con la que trabajó durante su paso por el club, donde dejó una huella profunda principalmente en el área de los arqueros.

Chiquito Romero hasta las lágrimas

Uno de los más afectados por la pérdida fue Sergio “Chiquito” Romero, quien mantuvo una estrecha relación con Gayoso durante gran parte de su carrera. El arquero decidió expresarse públicamente respondiendo al posteo de Franco. “Abrazo grande Fran, que descanse en paz tu viejo que nos dio tantas alegrías y por sobre todo enseñanzas”, escribió el exguardameta de la Selección Argentina.

La relación entre Romero y Gayoso había comenzado años atrás en Racing Club, cuando el entrenador formaba parte del cuerpo técnico campeón encabezado por Diego Cocca. Aunque Chiquito jugaba en Europa, solía entrenarse en Avellaneda durante sus vacaciones y allí empezó un vínculo profesional que luego se transformó en amistad.

El reencuentro más fuerte se dio en 2022, cuando Sergio Romero llegó a Boca rodeado de dudas por su estado físico tras su experiencia en el fútbol italiano. Gayoso fue clave en su recuperación, diseñando entrenamientos específicos para fortalecer su rodilla y devolverle confianza. El trabajo silencioso terminó siendo fundamental para el gran nivel que mostró el arquero.

Chiquito Romero hasta las lágrimas

Ese esfuerzo quedó reflejado especialmente en la histórica campaña de la Copa Libertadores 2023, donde Romero brilló en las tandas de penales ante Nacional, Racing y Palmeiras. Detrás de cada definición aparecía el meticuloso análisis de Gayoso, reconocido en el ambiente por estudiar minuciosamente a los ejecutantes rivales.

A lo largo de los años, Fernando Gayoso construyó una reputación enorme dentro del fútbol argentino. Admirado por colegas y futbolistas, fue considerado uno de los grandes especialistas en preparación de arqueros y definiciones desde los doce pasos. Su legado permanecerá vivo en cada arquero al que ayudó a crecer y en cada historia que dejó dentro del fútbol.