La cuenta regresiva para el partido más esperado del fútbol argentino ya tiene un dato clave confirmado. Liga Profesional de Fútbol oficializó que Darío Herrera será el encargado de dirigir una nueva edición del Superclásico entre River y Boca, que se disputará este fin de semana en el estadio Monumental.

El neuquino, con experiencia en encuentros decisivos tanto a nivel local como internacional, fue el elegido por sobre otros nombres que estaban en carpeta, en una decisión que puso fin a varios días de especulación dentro del mundo arbitral.

Herrera no es ajeno a este tipo de escenarios. Con varios Superclásicos en su historial y presencia en competencias de peso, su designación responde a la necesidad de un árbitro con espalda para un partido que promete máxima tensión. Además, su reciente consideración en el ámbito internacional, siendo uno de los argentinos apuntados para grandes citas, también jugó a su favor.

Para este compromiso, estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Pablo González, mientras que en el VAR dirá presente Héctor Paletta, completando un equipo arbitral de experiencia.

El duelo, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura, se jugará el domingo desde las 17 y paralizará al país. Como cada vez que se enfrentan River y Boca, no será un partido más: será una batalla futbolera donde cada detalle cuenta.

Y en ese contexto, todas las miradas también estarán puestas en Herrera. El neuquino tendrá la responsabilidad de conducir un encuentro que siempre se juega al límite, con la lupa encima y sin margen de error.