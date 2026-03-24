Hay despedidas que marcan épocas. Y la de Mohamed Salah en Liverpool es una de ellas. El delantero egipcio confirmó que dejará el club al final de la temporada y así pondrá punto final a un ciclo de nueve años que lo consagró como uno de los grandes ídolos de la historia reciente en Anfield.

La noticia sacudió al mundo del fútbol y, especialmente, a los hinchas de los Reds. Fue el propio Salah quien eligió comunicarlo con un mensaje cargado de emoción, en el que dejó en claro el vínculo que construyó con el club, la ciudad y su gente.

“Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión, una historia, un espíritu”, expresó el atacante, que llegó en 2017 y rápidamente se transformó en una pieza fundamental del equipo. Con goles, títulos y actuaciones memorables, escribió páginas imborrables en la historia del club.

Durante su estadía, Salah fue protagonista de una de las etapas más exitosas del Liverpool moderno. Bajo su liderazgo dentro del campo, el equipo conquistó títulos de peso y volvió a posicionarse en la élite del fútbol europeo, recuperando una identidad competitiva que lo llevó a lo más alto.

Pero más allá de los logros, su legado también se construyó desde el vínculo con la gente. En su despedida, el egipcio agradeció especialmente a los hinchas, remarcando el apoyo incondicional en los mejores y en los momentos más difíciles. “Siempre seré uno de ustedes”, afirmó, en una frase que resume su pertenencia.

Desde el club también oficializaron la salida y dejaron en claro que el objetivo será homenajearlo como corresponde hasta el cierre de la temporada, celebrando una trayectoria que marcó un antes y un después.

El adiós de Salah no es uno más. Es el cierre de una era. La despedida de un futbolista que dejó de ser solo un goleador para convertirse en símbolo. Y aunque su historia en Liverpool llega a su fin, su huella en Anfield será eterna.