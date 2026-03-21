Liverpool volvió a dejar puntos en el camino en un momento decisivo de la temporada. Con Alexis Mac Allister como titular, el equipo cayó 2-1 ante Brighton por la fecha 31 de la Premier League y desaprovechó una oportunidad inmejorable para meterse en puestos de clasificación a la próxima UEFA Champions League.

El mediocampista de la Selección Argentina fue una de las piezas más activas del conjunto inglés, participando en la generación de juego y mostrándose como eje en el mediocampo, aunque su aporte no alcanzó para evitar una nueva caída que golpea las aspiraciones del equipo.

El encuentro fue equilibrado, con momentos para ambos lados, pero Brighton supo golpear en los momentos justos. Danny Welbeck fue la gran figura de la tarde con un doblete que marcó la diferencia en el resultado. Liverpool, que había logrado empatar transitoriamente, no pudo sostener el ritmo ni capitalizar sus oportunidades en los pasajes clave del partido.

En cuanto a las estadísticas, el equipo de Mac Allister tuvo mayor posesión (52%), pero no logró traducir ese dominio en eficacia, mientras que Brighton fue más punzante y concreto en ataque.

La derrota deja a Liverpool en una posición incómoda en la tabla, perdiendo terreno en la lucha por ingresar a la próxima Champions y evidenciando una irregularidad que no logra corregir en el tramo final del torneo.

Con un calendario exigente por delante, los Reds deberán reaccionar rápidamente si quieren sostener sus aspiraciones internacionales, en una recta final donde cada punto empieza a valer oro.