Un incidente se produjo este domingo en la Visera de Cemento, en los minutos previos la inicio del partido entre Cipolletti y Sol de América de Formosa por los cuartos de final del Federal A. Según las primeras informaciones, un escalón de la tribuna que da espaldas al pasaje Kleppe se desprendió y provocó la caída de cuatro personas desde uno de los sectores más altos del estadio.

Los espectadores debieron ser asistidos en el lugar por personal del Siame y posteriormente fueron trasladados al hospital local, Pedro Moguillansky, donde recibieron atención médica. De acuerdo con información oficial, el estado de salud de todos los implicados es bueno y se recuperan de manera favorable.

El episodio ocurrió en la tribuna Norte, sobre el pasaje Kleppe, minutos antes del partido en el que Cipolletti goleó 6 a 1 a Sol de América y avanzó a las semifinales del Federal A. La situación generó preocupación entre los presentes en el estadio. Según confirmaron a Mejor Informado, el arquero de Sol de América advirtió la situación ante el griterío de los otros hinchas cercanos al lugar del siniestro.

:El lugar de donde se desprendió el escalón es la última línea de la cabecera que da espaldas al pasaje Kleppe.

El partido contra el rival formoseño provocó la convocatoria más multitudinaria de toda la temporada en La Visera y desde el lunes habrá inspecciones oficiales y trabajos de mantenimiento en todas las gradas, pensando en lo que viene.

El equipo avanzó a las semifinales y espera rival, pero ya se proyecta una concurrencia superior para el compromiso que viene.