Se desprendió una losa de la tribuna de Cipolletti y tres personas cayeron al vacío

Un incidente se produjo este domingo en la Visera de Cemento, durante el partido entre Cipolletti y Sol de América de Formosa por los cuartos de final del Federal A. Según las primeras informaciones, una losa de la tribuna se habría desprendido y provocó la caída de tres personas desde uno de los sectores más altos del estadio.

Los espectadores debieron ser asistidos en el lugar por personal del Siarme y posteriormente fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica.

De acuerdo con información preliminar, una de las personas habría sufrido una fractura de cráneo, aunque el diagnóstico todavía debe ser confirmado por los profesionales médicos.

El episodio ocurrió en la tribuna sobre el pasaje Kleppe, minutos antes del partido en el que Cipolletti goleaba 6-1 a Sol de América y avanzó a las semifinales del Federal A. La situación generó preocupación entre los presentes en el estadio. Según confirmaron a Mejor Informado, el arquero de Sol de América advirtió la situación.

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