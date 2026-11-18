Se terminó el año para la Selección Argentina. Después de la goleada por 7-0 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el equipo de Lionel Scaloni entró en receso y recién volverá a tener acción en marzo de 2027.

La primera ventana FIFA del próximo año se desarrollará entre el 22 y el 30 de marzo, período en el que la Albiceleste podrá disputar hasta dos encuentros amistosos. Por el momento, la AFA no confirmó los rivales ni las sedes. Una de las posibilidades que trascendió es la organización de una gira por Asia, mientras que también surgieron versiones sobre negociaciones para disputar un clásico frente a Brasil.

El próximo año marcará el comienzo de una nueva etapa para el seleccionado argentino. Con Scaloni al frente del proyecto, el cuerpo técnico buscará consolidar la renovación del plantel y darle rodaje a los futbolistas que vienen pidiendo pista.

Además de marzo, el calendario internacional contempla otras ventanas FIFA: del 7 al 15 de junio, del 20 de septiembre al 5 de octubre y del 8 al 16 de noviembre. La expectativa también estará puesta en el posible inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, que podría producirse durante el segundo semestre de 2027.

La Selección Argentina atraviesa un cambio de ciclo. La despedida de Lionel Messi abrió una nueva etapa y las últimas convocatorias dejaron señales importantes sobre quiénes pueden convertirse en piezas fundamentales del equipo.L a lista de noviembre, con 28 futbolistas, mostró una combinación de jugadores consolidados, regresos y nuevas apuestas, que buscarán ser la nueva cara de la selección desde el 2027.

Las próximas fechas FIFA confirmadas: