Después de lo que fue la goleada de la Selección Argentina por 7-0 ante Costa Rica en el último partido del año, fue el turno de Lionel Scaloni en conferencia de prensa. El entrenador argentino se mostró contento por la victoria y la evolución del equipo ya sin Lionel Messi, analizó el presente de la Albiceleste y agradeció el apoyo de la gente en el Mario Alberto Kempes.

Sobre la goleada y el rendimiento del equipo tras la derrota ante Uruguay, el DT manifestó sus sensaciones: "Estoy satisfecho por haber siempre intentado ser protagonistas, competir... seguir siendo Argentina. Más allá de haber ganado o no, la sensación es que la Selección ha intentado siempre tener una identidad y una manera de jugar. Eso es lo que más nos llena de orgullo".

Acerca de los rendimientos individuales, Scaloni elogió lo hecho por Nico Paz: "Es un jugador que todavía puede dar aún más. Da la sensación de un futbolista verdadero, que cuando tiene que ser malo choca y cuando tiene que jugar también lo hace. Es joven, pero estamos muy contentos con él". Sobre otra de las promesas, Franco Mastantuono, tuvo más cautela y sugirió lo mismo para el resto a la hora de juzgarlo: "Es uno de los que tenemos que llevar poco a poco. Estoy convencido de que a Franco hay que tranquilizarlo y ayudarlo y será un gran futbolista. No pongamos motes o cosas que a lo mejor no hacen bien", sostuvo.

Por último, ante la consulta del apoyo del público en el Kempes, la respuesta de Scaloni fue un pleno agradecimiento, sin detenerse en la menor cantidad de gente presente en el estadio: "Intentamos que ellos sean felices cuando ven jugar a la Selección, que es lo que pasó hoy. Seguiremos intentando hacer eso. La sensación es que cuando juega la Selección todo el mundo se une. Que disfruten, pese a que no pudimos traer la Copa del Mundo, hemos generado que aún no ganando se pueda reconocer el trabajo".