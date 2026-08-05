El fin de semana la Liga de Fútbol de Neuquén reanudó su competencia luego del receso. Deportivo Confluencia visitó a Bicicross de Senillosa por el Oficial B donde las malas noticias no llegaron solo en el campo de juego, sino en el post, cuando el club capitalino denunció que sufrió el robo de dos juegos de indumentario de partidos.

El hecho ocurrió en zona de Avenida del Trabajador y Rodhe de la capitán neuquina. Un dirigente de la institución, se había quedado con los dos bolsos de indumentaria (primera y reserva) luego de la fecha del domingo en Senillosa. En la madrigada del lunes, en pocos segundos su vehículo fue violentado, sustrayendo la ropa.

En uno de los bolsos, las camisetas son blancas, con líneas delgadas bastonadas en su mitad del lado izquierdo donde tiene el escudo. En el otro, la camiseta es bordó, tono vino tinto, con el mismo detalle de líneas en uno de los costados, pero más oscuros. En ambos casos, los pantalones son negros.

“Cada prenda representa un enorme esfuerzo del club y de quienes trabajan todos los días para que nuestros jugadores puedan competir “comunicó el club en sus redes sociales.

La indumentaria perdida tiene un costo cercano a los 800 mil pesos, donde además de las camisetas de juego, también están los pantalones. Para un club de liga amateur, es un gasto que corre a cuenta de la institución, y las dificultades económicas que atraviesan, hace cuesta arriba reponer dos nuevos equipos completos.

El Club Social y Deportivo Confluencia milita en el Oficial B de la Liga de Fútbol de Neuquén, institución que además de primera y reserva, también tiene todas las categorías formativas, más escuelita y femenino, albergando una gran cantidad de chicos durante toda la semana.