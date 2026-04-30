Carlos Tévez luce como un técnico afianzado en la Liga Profesional de la Argentina. El ex delantero ya sumó experiencia en Rosario Central e Independiente y actualmente transita un presente óptimo en Talleres de Córdoba.

Desde la capital cordobesa, el jugador surgido de Boca brindó una entrevista a TyC Sports y prácticamente que adelantó su renovación con la T. A punto de cumplir contrato el próximo 30 de junio, el técnico reconoció las charlas avanzadas con la dirigencia y el camino allanado hacia una nueva firma.

“Con Andrés (Fassi) queremos lo mismo. Eso facilita mucho las cosas, es una persona que tiene 40 años de dirigente, podés hablar de todo con él”, explicó el profesional desde un móvil de televisión.

Por sus palabras, todo hace penas que Tévez extenderá su presencia en Córdoba hasta junio del 2027, pero tampoco ocultó el deseo de emigrar a Europa en un futuro.

Carlos Tévez tiene todo encaminado para renovar con Talleres hasta el 2027.

“Me gustaría dirigir en Europa. Me estoy preparando para eso, hacer carrera como entrenador. Es a lo que uno aspira”, deseó.

Talleres ya está clasificado para octavos de final, marcha quinto en la zona A a tres unidades de Estudiantes de La Plata.

Su vida en Manchester

Ya en un tono más ameno de la entrevista que le brindó a Quique Felman, recordado periodista por su detención en Estados Unidos a causa de un conflicto en los casinos, el Apache hizo mención a su paso por los clubes de Manchester, en Inglaterra.

Es que hace pocas semanas, el francés Patrice Evrá y el surcoreano Park Ji Sung, viajaron especialmente a Sudamérica para visitarlo luego de haber compartido la experiencia en un gigante como el United.

“Volvemos a ser niños cuando estamos los tres. No somos amigos, sino hermanos de la vida. Nadie entendía esa relación. Imaginate que Ferguson y los excompañeros no entendían. Les entendía todo. Cuando quería hablar el inglés lo hablaba, como me salía, pero me hacía entender", dijo de sus amigos extranjeros.

Patrice Evrá y Carlos Tévez, el francés y el argentino hicieron una relación de amistad en Manchester United y se extendió a Juventus de Italia.

Y ya en el ámbito deportivo rememoró lo que era el City al momento de su traspaso en comparación con el presente. “Cuando llegué al City teníamos cinco duchas y nos bañábamos en contenedores... Era el Arsenal... pero de Sarandí. El primer jugador importante es Robinho y el segundo soy yo", lanzó.

Allí fue cuando recordó el mensaje del dueño de la institución: “De acá a 10 años queremos ser el United. Hicieron lo que quisieron, una locura hasta ganar la primera Champions”.