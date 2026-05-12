Lionel Messi volvió a mover piezas lejos de la cancha y esta vez lo hizo en una ciudad que conoce como pocos. Mientras su nombre sigue ligado a la Selección argentina y al Inter Miami, el capitán campeón del mundo concretó una inversión millonaria en Barcelona, donde construyó gran parte de su historia deportiva y personal.

La operación se realizó a través de Edificio Rostower, una de sus sociedades, y tuvo como eje las antiguas galerías Via Wagner. Se trata de un complejo comercial ubicado en la zona de Turó Park, uno de los sectores más cotizados de la capital catalana, con una superficie cercana a los 4.000 metros cuadrados.

El dato que más llamó la atención fue la cifra de la compra. Lionel Messi pagó 11,5 millones de euros para quedarse con el inmueble, que llevaba décadas sin actividad. El edificio estaba cerrado desde 1993, después de una larga etapa atravesada por conflictos entre sus anteriores propietarios y un deterioro progresivo.

La idea no sería conservarlo como una simple propiedad patrimonial. El plan de Lionel Messi apunta a encarar una reforma profunda para devolverle valor comercial al espacio y luego ofrecerlo en alquiler. Por su ubicación y por el tamaño del complejo, el proyecto podría captar el interés de empresas, entidades financieras o compañías con fuerte presencia en Barcelona.

La movida confirma que el futbolista mantiene un vínculo económico activo con Cataluña, más allá de su salida del Barcelona y de su presente en Estados Unidos. La ciudad sigue ocupando un lugar estratégico dentro de sus inversiones, no solo por lo afectivo, sino también por las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario local.

El capitán argentino ya había dado señales de expansión en otros rubros. Entre sus negocios aparecen la cadena MiM Hotels, gestionada por Meliá, y los restaurantes Hincha, con el sello gastronómico de Nandu Jubany. A eso se suma su reciente desembarco vinculado al UE Cornellá, otro movimiento que reforzó su presencia empresarial en territorio catalán.

Con esta compra, Lionel Messi suma un nuevo capítulo a su perfil como inversor. Las viejas galerías Via Wagner, apagadas durante más de tres décadas, podrían recuperar actividad bajo el impulso de una reforma millonaria. Y para el rosarino, Barcelona vuelve a aparecer como algo más que el escenario de sus recuerdos futboleros: también como una plaza clave para sus negocios.