Después de la victoria ante Newell's en el clásico rosarino, Ángel Di María encendió las alarmas en Rosario Central por una lesión en el aductor izquierdo. Fideo, que fue una de las figuras, gol incluido, en el 2-0 ante Newell's, reconoció posteriormente que jugó el partido con una molestia y la misma se habría transformado en una distensión, a falta de que el club informe sobre la lesión un parte médico oficial.

El propio Di María manifestó que si no hubiera sido por la importancia del clásico rosarino, hubiera optado por descansar para evitar un empeoramiento de la lesión. "Ayer sentí una molestia en el aductor, el doctor dijo que no estaba roto, pero el dolor estaba y muy fuerte. Por eso decidimos que pateara otro la pelota parada", explicó el extremo multicampeón con la Selección Argentina.

Luego de anotar el 1-0 ante Newell's, el entrenador Jorge Almirón decidió reemplazarlo para no exigirlo todavía más y lo sustituyó el colombiano Jaminton Campaz. No obstante, el esfuerzo realizado con la molestia previa habría derivado en una lesión que, de confirmarse podría dejarlo afuera de los próximos compromisos, ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura, y frente a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional, que apuntaba a jugar el 18 de marzo (fecha aún no establecida). El único consuelo es que al menos Di María no se perderá el cotejo de la fecha 9 debido al paro de la AFA de este fin de semana.