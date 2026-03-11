La pelota ya rueda en el estadio Diego Armando Maradona. Argentinos Juniors y Rosario Central se enfrentan desde las 17.30 en La Paternal en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol. El equipo dirigido por Nicolás Diez busca hacerse fuerte en casa y volver al triunfo, mientras que el conjunto de Jorge Almirón intenta extender su buen momento tras quedarse con el clásico rosarino.

El cruce aparece como uno de los más atractivos de la jornada. El Bicho intentará hacerse fuerte en La Paternal y reencontrarse con la victoria, mientras que el Canalla buscará extender su buen momento tras imponerse nuevamente en el clásico rosarino. Con dos estilos que priorizan el juego asociado y la intensidad, el escenario está preparado para un partido abierto.

El equipo dirigido por Nicolás Diez todavía siente el golpe de la eliminación temprana en la Copa Libertadores frente a Barcelona y viene de empatar agónicamente ante Barracas Central en un partido que dejó más dudas que certezas. De todos modos, el entrenador mantiene como ejes futbolísticos a Alan Lescano y Hernán López Muñoz, dos de las piezas más creativas del plantel que despertaron el interés de Boca pero continuarán en el club, al menos, hasta mitad de año.

El equipo de Jorge Almirón llega fortalecido después de otro triunfo en el clásico ante Newell’s, resultado que terminó de consolidar la confianza del plantel y transformó las dudas iniciales en entusiasmo. La lesión de Ángel Di María encendió algunas alarmas, aunque el parate del fútbol argentino le dio tiempo al Auriazul para reorganizarse y seguir firme en su objetivo de mantenerse entre los protagonistas del torneo.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido

Hora: 17.30

Estadio: Diego Armando Maradona (La Paternal)

Competencia: Torneo Apertura – Fecha 10.