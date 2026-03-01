En el Coloso Marcelo Bielsa, se verán las caras desde las 17hs con arbitraje de Yael Falcón Pérez, Newell´s ante Rosario Central, en una nueva edición del clásico Rosarino, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El partido será transmisión del Grupo Prima Multimedos: AM 550 LA PRIMERA; RDV 90.7; LAS PALMAS 96.1 Y MITRE PATAGONIA 90.5

Con el debut Frank Darío Kudelka como DT, Newell´s encara un nuevo clásico sumergido en un pozo futbolístico: dos puntos en 7 fechas, y último en el Grupo A. Una etapa de la dupla Orsi- Gómez que duró apenas dos meses luego de 4 derrotas y dos empates, sumando que post derrota con Banfield, la barra amenazó al plantel.

Hoy en zona de descenso, el nuevo DT deberá acomodar las riendas de un equipo que perdió en su última presentación como local por 2-0 ante Estudiantes, y que encima recibió la mala noticia que el neuquino Gabriel Aries sufrió la fractura de peroné que lo tendrá fuera 6 meses.

Por otro lado, Central llega con realidades diferentes; encabezado por Ángel Di María en la cancha, el canalla buscará seguir con su buena racha en el coloso, donde no pierde desde el Apertura 2008, cinco triunfos seguidos, y estirar el historial, que hoy está a su favor por 21 partidos.

El elenco de Almirón ganó en La Plata ante Gimnasia entre semana, que lo dejó en la cuarta colocación con 11 puntos, luego de tres triunfos, dos empates y dos derrotas.

Probables formaciones:

Newell´s: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea; Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch y Wálter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Julián Fernández. DT: Jorge Almirón.

Datos del partido:

Hora: 17:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa