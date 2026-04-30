Luego de un disputado empate 1-1 ante el Arsenal por Champions League, en el Atlético Madrid la principal preocupación pasó a ser por su máxima figura: Julián Álvarez debió salir por un dolor en el tobillo izquierdo pero no tendría una lesión grave. El argentino, que marcó el tanto del Colchonero de penal, tendría un esguince de tobillo grado 1, e incluso Diego Simeone declaró que la Araña está bien y lo contará para la vuelta en el Emirates Stadium.

En los minutos finales del encuentro de ayer ante Arsenal, una disputa con Eberechi Eze terminó con su rival cayendo sobre uno su tobillo izquierdo, generándole un dolor evidente que terminó condicionando su continuidad. A pesar de que intentó continuar, Álvarez terminó pidiéndole el cambio al Cholo, generando preocupación tanto en su equipo con en la Selección Argentina.

Pero a pesar de la alarma inicial, tanto las declaraciones de los protagonistas como los reportes iniciales, a falta aún de un diagnóstico oficial de parte del Atlético, sugieren que la Araña no tiene una lesión de importancia. Luego del partido Simeone no le dio demasiada importancia al problema físico del cordobés e incluso infirió que podría estar en la vuelta: "Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Le harán una prueba para ver lo que tiene. Esperemos que sea lo menos posible, soy optimista", contó. Por otra parte, el periodista Martín Arévalo de ESPN contó que "solamente tendría un esguince de tobillo grado 1".

A menos de 50 días para el inicio del Mundial 2026, la noticia lleva alivio a Lionel Scaloni y a todo el cuerpo técnico de la Selección, que ya sufre por la recuperación de Cristian Romero, otra figura fundamental del equipo, y tuvo hace unos días la baja de Nicolás González por un desgarro, otro de los hombres del Atlético que se perdería lo que queda de la temporada por esa lesión.