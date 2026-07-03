Si hay alguien que entiende como pocos el poder de las cábalas en la Selección Argentina, ese es Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo volvió a convertirse en tendencia en la previa del duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, aunque esta vez no fue por una atajada imposible ni por una frase desafiante. El protagonista fue su nuevo look.

A pocas horas de un partido clave para las aspiraciones argentinas, el Dibu apareció con una imagen que despertó inmediatamente los recuerdos más felices de los hinchas: una bandera argentina pintada sobre el costado izquierdo de su cabeza, exactamente la misma cábala que había utilizado durante la histórica conquista de Qatar 2022.

Las imágenes del arquero fueron compartidas en redes sociales por el estilista encargado del trabajo y no tardaron en recorrer el mundo. En cuestión de minutos, los comentarios de los fanáticos inundaron las publicaciones con mensajes de apoyo, bromas y, sobre todo, ilusión.

Durante el Mundial de Qatar, Martínez había estrenado ese mismo diseño antes del encuentro frente a Australia en los octavos de final, el primer duelo de eliminación directa que afrontó la Albiceleste camino al título. Ahora, con el nuevo formato del torneo, el marplatense decidió repetir la fórmula antes del choque ante Cabo Verde por los 16avos.

La coincidencia no pasó desapercibida para nadie. En un plantel donde las cábalas forman parte de la rutina, el gesto del arquero fue interpretado como una señal de confianza y un guiño a aquella campaña inolvidable que terminó con Argentina levantando la tercera estrella en Doha.

Convertido en uno de los máximos referentes del ciclo Scaloni, Dibu sabe cómo conectar con los hinchas. Cada gesto suyo genera repercusión y esta vez no fue la excepción. La bandera celeste y blanca volvió a aparecer en su cabello y, con ella, regresó también una cuota extra de esperanza para millones de argentinos.

La pelota todavía no empezó a rodar, pero el arquero ya jugó su partido. Y como ocurrió en Qatar, eligió hacerlo aferrándose a una cábala que quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol argentino.