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Fútbol y automovilismo

“Dibu" Martínez desafió al entrenador de la Selección: “Le corro a Scaloni”

El arquero de la Selección Argentina fue a ver a su hermano en el TC Pista, en la fecha del Turismo Carretera en San Nicolás

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 22:55
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Dibu Martínez estuvo en San Nicolás, acompañó a su hermano y fue homenajeado por la ACTC

El marplatense Emiliano “Dibu” Martínez estuvo en la duodécima fecha del Turismo Carretera y TC Pista en el autódromo Juan María Traverso de San Nicolás para apoyar a su hermano, Alejandro, quien compite en la división menor de la categoría; y se animó a desafiar a su entrenador, Lionel Scaloni, quien también es un apasionado del automovilismo.

El arquero de la Selección Argentina recibió un casco que le diseñó especialmente la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y expresó su cariño por el automovilismo en diálogo con medios televisivos.

“Está bueno y es algo diferente, salgo del fútbol y la verdad que no me gusta hablar de fútbol cuando vengo acá. Ale siempre le digo: ‘acelera y no mires para atrás, que vaya para adelante’”, señaló el guardameta.

Otro de los integrantes de la Selección que manifestó su pasión por el automovilismo fue Scaloni, conocido por ser hincha de Ford, y reveló que se subirá a un auto de la categoría. Consultado sobre esto, el arquero del Chelsea respondió divertido: “Le corro a Scaloni, quiero el Camaro (el de Alejandro)”

 

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