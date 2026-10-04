Thomas Pozner a bordo de un Ford Mustang consiguió el objetivo de lograr su primera victoria en el marco de fecha 12° del campeonato del TC Pista (Turismo Carretera Pista), que llevó a cabo por la segunda fecha de la Copa de Plata 2026 en el autódromo Juan María Traverso de San Nicolás.

El experimentado bonaerense (tiene 72 carreras en el TC Pista) aguantó durante gran parte de la Final los embates de Pozner, su compañero de equipo en el Moriatis Competición, que largó segundo. Sin embargo, en la anteúltima vuelta al circuito de 3.959 metros el representante de Alta Gracia pudo doblegar a Gandulia y convertirse en el noveno ganador de la temporada.

El triunfo le permite a Pozner ganar dos lugares en la Copa de Plata y posicionarse como escolta del líder Bautista Damiani (Chevrolet Camaro), que llegó octavo en la Final (largó 16º) de esta 12ª fecha del campeonato 2026 y ahora tiene una ventaja de 18,5 puntos.

Clasificación de la final del TC Pista

Tras lograr su cuarto podio de la temporada 2026 y el séptimo en el TC Pista, Gandulia avanzó cuatro lugares en el “play-off” y ahora se ubica cuarto, a 28 unidades de Damiani.

Entre los compañeros del equipo de Emanuel Moriatis y Juan Cruz Aventin se encuentra el representante de Cinco Saltos Benjamín Antón (Ford Mustang), que hoy llegó 14º a una vuelta y quedó 3º a 26,5 del líder, y que tuvo un fin de semana para el olvido.

El oriundo de Viedma, el otro rionegrino, Benjamín Ochoa (Ford Mustang) cierra el “top 5” del mini torneo luego de conseguir su primer podio del año y el segundo en la categoría con un sobrepaso a Manuel Borgert (Ford Mustang) en la anteúltima vuelta de una Final en la que los siete primeros fueron pilotos del “Óvalo”.

El TC Pista disputará su próxima fecha en el autódromo de Rosario, el 24 y 25 de octubre.