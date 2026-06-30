La historia de Yassine Bounou, más conocido como Bono, trascendió las fronteras de Marruecos después de su brillante actuación en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El arquero fue una de las piezas fundamentales del seleccionado africano que logró una campaña histórica y dejó una marca imborrable en el torneo más importante del planeta.

La selección marroquí sorprendió al mundo entero al transformarse en el primer equipo africano en alcanzar una semifinal mundialista. Con una defensa sólida y actuaciones memorables, el conjunto africano eliminó a varios candidatos y se ganó el respeto de millones de fanáticos alrededor del mundo. Dentro de ese camino inolvidable, la figura de Bono fue determinante.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en los octavos de final ante la Selección de España. Allí, el arquero sostuvo el cero durante todo el partido y brilló en la tanda de penales. Sus atajadas fueron decisivas para que Marruecos avanzara de ronda y siguiera alimentando el sueño mundialista que terminó haciendo historia.

El impensado sueño de Bono

Sin embargo, en la Argentina el nombre de Yassine Bounou despierta curiosidad por otro motivo. Cada vez que brinda entrevistas en español, sorprende con un marcado acento argentino y con expresiones típicas del país. Esa particularidad generó miles de comentarios en redes sociales y despertó aún más interés por su vida personal.

Detrás de esa tonada hay una fuerte influencia futbolera. Durante gran parte de su carrera en España convivió con entrenadores y jugadores argentinos que terminaron moldeando su forma de hablar. Uno de los más importantes fue Germán Burgos, con quien coincidió durante su etapa en el Atlético de Madrid. Con el tiempo, incorporó modismos y una manera de expresarse que hoy resulta inconfundible.

Pero su vínculo con la Argentina no termina ahí. El arquero marroquí confesó en varias oportunidades que es fanático de Club Atlético River Plate. Según contó, comenzó a seguir al equipo gracias a amistades argentinas que le transmitieron la pasión por el club y por la historia del fútbol argentino. Lo que empezó como una simpatía terminó convirtiéndose en un fanatismo real.

Entre los futbolistas que más admira aparece Ariel Ortega, uno de los máximos ídolos riverplatenses. Bono reveló que el “Burrito” siempre lo deslumbró por su talento y creatividad dentro de la cancha. Incluso llevó su admiración a un nivel muy especial: decidió llamar Ariel a su mascota como homenaje al histórico jugador de River.

Además, el arquero recordó con emoción uno de los partidos que más sufrió y festejó como hincha millonario. Se trató del gol de David Trezeguet frente a Club Almirante Brown en 2012, un encuentro clave para el regreso de River a Primera División. “Ese partido fue una guerra”, comentó tiempo atrás en una entrevista con TyC Sports. Hoy, mientras continúa su carrera en Al Hilal, Bono mantiene intacto su cariño por River y hasta sueña con jugar algún día en el Monumental.