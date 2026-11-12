El tradicional asado de la Selección Argentina volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales, aunque esta vez hubo un detalle que no pasó inadvertido. Emiliano "Dibu" Martínez compartió un video de la parrilla durante la concentración del equipo nacional y mostró que, mientras sus compañeros disfrutaban de los cortes de carne habituales, él tuvo que conformarse con un menú diferente debido a su recuperación.

En las imágenes, el arquero del Chelsea realizó su clásica recorrida para conocer qué se estaba preparando. Sin embargo, cuando quiso saber cuál era el plato que le habían reservado, se encontró con una respuesta particular: en lugar del tradicional asado, le habían preparado una porción de salmón del Pacífico. La alternativa responde a las restricciones alimentarias que debe respetar después de la fractura de mandíbula y maxilar.

La lesión del marplatense se produjo durante un encuentro del Chelsea frente al Everton por la Premier League. En aquella oportunidad, un fuerte choque con el defensor Jarrad Branthwaite lo obligó a abandonar el campo de juego y posteriormente debió someterse a una intervención quirúrgica. Desde entonces, el futbolista inició un proceso de recuperación que incluyó cuidados especiales y el uso de una máscara protectora durante los entrenamientos.

A casi un mes de aquel episodio, las noticias sobre su evolución son alentadoras. Daniel Martínez, médico del seleccionado argentino, explicó en diálogo con TyC Sports que el arquero respondió favorablemente al tratamiento. "Tuvo una evolución muy buena. Realizó consultas con los especialistas que el club ha determinado y todo evolucionó muy bien", detalló sobre el estado físico del campeón del mundo.

Además, el profesional confirmó que el futbolista ya pudo reincorporarse a las prácticas. "La semana anterior empezó a entrenar con su equipo. El viernes y sábado entrenó normal y se decidió que no jugara en el club. Y desde que vino acá está entrenando", agregó, al explicar cómo fueron sus primeros movimientos después de la operación.

La convocatoria también genera expectativa por los próximos compromisos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Argentina disputará dos amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, en lo que serán sus últimas presentaciones del año antes del Mundial 2026. Aunque Martínez está disponible para entrenarse, todavía resta conocer si tendrá minutos en alguno de los encuentros.

Por lo pronto, Gerónimo Rulli aparece como el principal candidato para ocupar el arco en el primer partido. En cambio, no se descarta que el Dibu pueda reaparecer frente a Costa Rica, el martes 17 de noviembre, en Córdoba. Esa fecha tendrá un significado especial porque coincidirá con el cumplimiento de un mes desde su operación.

Más allá de la expectativa deportiva, el video del asado permitió conocer otro costado de la concentración argentina: el buen clima que rodea al plantel y los cuidados particulares que debe mantener una de sus grandes figuras. Mientras sus compañeros disfrutan de la parrilla, Dibu Martínez continúa enfocado en completar su recuperación y llegar en las mejores condiciones a los próximos desafíos de la Selección.