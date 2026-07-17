Una declaración de Emiliano “Dibu” Martínez volvió a viralizarse tras la clasificación de la Selección argentina a otra final del Mundial, luego del triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales. La frase tomó fuerza en las redes sociales porque el arquero campeón del mundo había prometido tiempo atrás que se retiraría de la Selección si Argentina lograba ganar dos Copas del Mundo consecutivas.

“¿Hay alguna selección que ganó dos Copas del Mundo seguidas? Ahí me retiro, te lo prometo. Te lo digo hoy, entre todos. Me retiro después de ese Mundial”, había dicho Martínez en una charla distendida del ciclo AFA Estudio, junto a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez.

La declaración, que en ese momento había generado sorpresa entre sus compañeros, volvió a circular con fuerza después de que el equipo de Lionel Scaloni se metiera en la final del Mundial 2026 ante España, donde buscará bordar la cuarta estrella y conseguir un bicampeonato histórico.

En aquella charla, Alexis Mac Allister lo cruzó entre risas y le dijo: “Ya estás viejo, Dibu. Qué más querés...”.El arquero no dejó pasar la chicana y respondió: “Pará un poco, empecé a jugar al fútbol a los 30 y en el Mundial voy a tener 33 nada más”.

Martínez también había reforzado esa idea meses después, cuando volvió a hablar de su futuro en la Selección y sostuvo: “Si ganamos dos seguidos, ya está. Hay que darle lugar a otros pibes. Me gusta mantener las promesas y cumplirlas”. En esa misma nota, el arquero del Aston Villa también se refirió a lo que significó para él haber ganado el Mundial de Qatar 2022 con la Selección.

“No se va a volver a repetir algo así. Ya todos vimos a Argentina campeona del mundo. Yo, desde que había nacido, no lo había visto. Un chico de 7 años ya sabe lo que se vivió. Te vas a poner contento y festejar, pero no como el anterior”, expresó.

El “Dibu” también había contado que, después de consagrarse en Qatar, llegó a pensar en dejar la Selección: “Me retiro de la Selección, ya logré todo”, recordó sobre lo que sintió en aquel vestuario, aunque luego reconoció que con el tiempo cambió su mirada y siguió creciendo como arquero.

Ahora, la promesa quedó otra vez en primer plano. Argentina está a un partido de repetir el título mundial, algo que no consigue una selección desde Brasil en 1958 y 1962, y el propio Martínez podría quedar frente a la decisión que él mismo anticipó. Mientras tanto, el arquero se prepara para una nueva final con la camiseta argentina, otra vez como uno de los símbolos del ciclo más ganador de la historia de la Selección.