Una vez más, los caminos deportivos del Lille y el Aston Villa volvieron a cruzarse como el año pasado, esta vez en la Europa League. Una vez más, Emiliano Martínez regresó a Francia y volvió a ser recibido con silbidos e insultos. En la tierra del subcampeón del mundo, donde lo recuerdan especialmente y se lo hacen notar en las previas, el final volvió a ser feliz para el arquero argentino.

Hoy, por el partido de ida de los octavos de final, el conjunto inglés se cruzó con los Dogos y se llevó el triunfo por 1-0, en un encuentro donde tanto Dibu Martínez como Emiliano Buendía fueron titulares en la formación que dirige Unai Emery. El clima hostil en contra del 1 fue notable desde los movimientos precompetitivos y hasta hubo una bandera diciendo “Martínez, no eras bienvenido”.

El Dibu Martínez volvió a alterar los ánimos de los hinchas franceses.

El gol de Ollie Watkins a los 16 minutos del complemento le dio la victoria a los Villanos, tras un pase del mediocampista argentino Buendía que hace fuerza para meterse en la lista mundialista de Lionel Scaloni, y quedaron muy bien parados de cara a la revancha que será en tierras británicas.

La competencia es la segunda en importancia de Europa, detrás de la Champions. El equipo de los nacionales Buendía y Dibu Martínez clasificó tras una buena temporada 2024/25 en la Premiere. Actualmente, marchan cuartos en la clasificación de la mejor Liga del mundo. Con 51 puntos acumula méritos para meterse en copas internacionales en la próxima temporada, a 16 unidades del líder Arsenal.

Dibu ya amargó a Lille en los penales

La escenografía fue similar a lo que el arquero campeón del mundo vivió en abril de 2024 en la victoria de su equipo ante este mismo rival francés, aunque entonces había sido por los cuartos de final de la Conference League.

Entonces, el cruces habían sido mucho más picante. Incluso el futbolista optó por bailarle a la tribuna de los locales, cuando atajó uno de los penales de la serie. También todo eso contribuyó para que el regreso de esta tarde (hora de la Argentina) haya sido todavía más enardecido contra el nacido en Mar del Plata.