Poco más de dos semanas después de operarse, el Dibu Martínez volvió a entrenarse con el plantel de Chelsea y dio un paso importante en su recuperación. El arquero argentino participó de la práctica con una máscara protectora especialmente diseñada para resguardar la fractura de mandíbula que sufrió durante el partido ante Everton, y pretende acelerar su vuelta, no solamente con los Blues sino al arco de la Selección Argentina.

La lesión se produjo el 17 de octubre pasado, cuando Martínez chocó de frente con el defensor Jarrad Branthwaite al salir a despejar un centro. El impacto lo obligó a abandonar el campo en camilla y, tras los estudios médicos, debió ser intervenido quirúrgicamente. En un primer momento, se estimó que tendría entre 40 y 60 días de recuperación, pero su evolución fue más rápida de lo previsto y hoy se lo vio retorna con la zona afectada protegida por una máscara confeccionada con un material liviano y resistente, además de almohadillas internas para amortiguar golpes.

Ahora, el objetivo del Dibu es poder retornar al arco lo antes posible, y apunta al partido de este domingo ante Sunderland, por la Premier League. Sin embargo, todavía necesita el alta médica y la decisión final dependerá de la evaluación del cuerpo técnico de Xabi Alonso. El marplatense integra la lista de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina ante Uruguay y Costa Rica, previstos para el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente, por lo que pretende tener minutos para llegar con ritmo a la fecha FIFA.