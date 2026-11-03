La Selección Argentina ya tiene a sus convocados para afrontar los últimos compromisos internacionales de 2026 y la lista que presentó Lionel Scaloni dejó varias sorpresas. Más allá de las nuevas caras y la apuesta por futbolistas jóvenes, lo que más llamó la atención fueron las ausencias de nombres importantes que durante los últimos años tuvieron un papel protagónico en la Albiceleste.

Con 28 futbolistas citados para enfrentar a Uruguay, el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, y a Costa Rica, el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el entrenador comienza a darle forma a una nueva etapa del seleccionado, con la mirada puesta en el futuro y en la transición que representa la ausencia de Lionel Messi.

El capitán y Nicolás Otamendi ya habían anunciado sus respectivos retiros de la Selección después del encuentro frente a Benín, disputado a comienzos de octubre. Sin embargo, no fueron las únicas bajas de peso: Lautaro Martínez, Cristian Romero, Nicolás González, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul tampoco aparecen en la nómina.

Siete ausencias que llamaron la atención en la lista de Scaloni

Entre los nombres que quedaron afuera hay diferentes situaciones. Algunas responden a problemas físicos, otras a cuestiones disciplinarias y también hay decisiones deportivas que marcan el rumbo que pretende tomar el cuerpo técnico.

Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González no fueron convocados por lesiones. Se trata de tres futbolistas que habitualmente forman parte de la estructura del seleccionado y que, por sus características y experiencia internacional, representan ausencias importantes para el equipo.

En el caso de Leandro Paredes y Nahuel Molina, ambos continúan cumpliendo fechas de suspensión tras los incidentes registrados en la final del Mundial frente a España. Por ese motivo, tampoco estarán disponibles para los compromisos de noviembre.

Las otras dos ausencias que generaron atención fueron las de Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul. En ambos casos, la decisión responde a una determinación de Scaloni, que optó por no incluirlos en esta convocatoria. La situación ya se anticipaba después de la última nómina, cuando solamente fueron citados para participar de la despedida de Messi ante Benín, en el Monumental.

Así, la lista presenta un escenario particular: varios referentes que fueron protagonistas de los últimos grandes éxitos argentinos no estarán en esta fecha FIFA, mientras el entrenador comienza a observar nuevas alternativas para renovar el plantel.

Dos jugadores de Boca quedaron preservados

Otra de las particularidades de la convocatoria estuvo relacionada con Boca. Milton Delgado y Leones Flores estaban en los planes de Scaloni para integrar la nómina, pero finalmente fueron preservados por el compromiso que el Xeneize tendrá frente a Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina.

El encuentro está programado para el 14 de noviembre en Mendoza, entre los dos amistosos de la Selección. Por esa razón, ambos futbolistas no formarán parte de la delegación argentina.

Una Selección que empieza a mirar más allá de sus históricos

La convocatoria también dejó espacio para nuevas alternativas. Aaron Anselmino y Mariano Troilo aparecen entre las caras nuevas, en una nómina que combina futbolistas consolidados con jóvenes que buscan ganarse un lugar en el seleccionado.

La ausencia de Messi, sumada a la salida anunciada de Otamendi y a la falta de varios referentes, abre una etapa de evaluación para Scaloni. La Selección deberá encontrar nuevas respuestas y alternativas futbolísticas sin perder la identidad que la llevó a conquistar los principales títulos de los últimos años.

Los amistosos ante Uruguay y Costa Rica serán una oportunidad para observar cómo responde este grupo y qué futbolistas comienzan a ganar terreno en una Albiceleste que, de a poco, empieza a transitar la era posterior a sus grandes referentes.

La lista completa de convocados de la Selección Argentina

Arqueros:

Emiliano Martínez (Chelsea).

Gerónimo Rulli (Manchester City).

Juan Musso (Atlético de Madrid).

Santiago Beltrán (River).

Defensores:

Gonzalo Montiel (River).

Agustín Giay (Palmeiras).

Aaron Anselmino (Chelsea).

Mariano Troilo (Parma).

Leonardo Balerdi (Roma).

Lisandro Martínez (Manchester United).

Facundo Medina (Bayer Leverkusen).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Román Vega (Zenit).

Volantes:

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Máximo Perrone (Como 1907).

Exequiel Palacios (Ipswich Town).

Valentín Barco (Chelsea).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Enzo Fernández (Manchester City).

Nicolás Paz (Como 1907).

Delanteros:

Matías Soulé (Roma).

Franco Mastantuono (Fiorentina).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Gianluca Prestianni (Benfica).

Thiago Almada (River).

José Manuel López (Palmeiras).

Santiago Castro (Roma).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Cuándo juega Argentina: días, horarios y estadios

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