Desde las 16hs en Dallas, Francia y España define al primer finalista del Mundial 2026. En un duelo plagado de emisiones, con dos selecciones apuntadas a ser candidatas al título desde la previa de la competencia. Para Didier Deschamps, DT Galo, será la gran oportunidad en convertirse en el primer Técnico en jugar tres finales del mundo.

El nacido en Bayona, Nueva Aquitania, Francia, está a 90´minutos de conseguir un registro que hasta el momento nadie tiene como Director Técnico en los Mundiales: Jugar tres finales y de forma consecutivas.

Deschamps tomó el mando de la selección desde el 8 de julio del 2012, y desde ese entonces convirtió a Francia en una de las principales potencias, con jugadores de primera línea, juego definido, y principalmente ganador. Consiguió el título en Rusia 2018 cuando superó a Croacia, luego cayó en la final de Qatar 2022 ante Argentina, y ahora busca su tercera definición consecutiva ante España.

Campeón en Rusia 2018 y dueño del record como el más ganador de partidos de mundiales

Además, se destaca como uno de los tres en la historia que han ganado el Mundial tanto como jugador como entrenador, junto con Mario Zagallo y Franz Beckenbauer, y por el momento comparte el logro de DTs en dos finales junto a Vittorio Pozzo (Italia), Helmut Schön (Alemania) y Mario Zagallo (Brasil).

En la previa al cotejo ante España, resaltó que la “Furia Roja” es la favorita, "Los dos pensamos en defender bien pero con la calidad a nivel ofensivo de los dos equipos, hay que pensar que va a ser un partido espectacular", agregando además que conocen bien a España "Es un muy buen equipo, con muchos puntos fuertes. Pero ante todo es la primera semifinal de la Copa del Mundo, y el nivel ya es altísimo".

EL entrenador de 57 años, ya tiene el record de más victorias en copa del mundo con 19, y en el cotejo de hoy 16hs alcanzará la marca de Helmut Schön de mayor cantidad de cotejos dirigidos en un mundial (25) sabiendo que ese número será superado sea cual sea el resultado.