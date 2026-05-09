Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán, desde las 21.30, en el Estadio Diego Armando Maradona por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.. El Bicho cerró la fase regular con una derrota 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata y culminó tercero en la Zona B, mientras que el Grana igualó 0 a 0 con Central Córdoba de Santiago del Estero y terminó sexto en la Zona A. El ganador de este partido se enfrentará contra el vencedor de Boca Juniors y Huracán de Parque de los Patricios que jugarán mañana.

El partido se emitirá por las radios de Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

El Bicho fue uno de los equipos más regulares durante la primera fase del campeonato, ganando ocho partidos, empatando cinco y perdiendo solamente tres. Además, una de esas derrotas fue el fin de semana pasado frente a Gimnasia en La Plata con Argentinos sabiendo que ya tenía asegurado su lugar en los playoffs del Apertura.

El equipo de La Paternal tiene como único objetivo del semestre el campeonato local, porque ya quedó eliminado de la Copa Argentina en 32avos de final frente a Midland y cayó en la Fase 2 de la Copa Libertadores con Barcelona de Ecuador. Con 29 puntos, el Bicho se clasificó en el tercer puesto de la Zona B y definirá esta primera ronda de mano a mano en su estadio.

Por su parte, Lanús se metió en octavos ocupando la sexta posición de la Zona A con 24 unidades habiendo ganado seis encuentros, empatado otros seis y perdiendo los cuatro restantes. Sin embargo, el Grana perdió puntos clave en los últimos tres partidos donde solamente sumó dos, lo que lo privó de terminar más arriba en la tabla y por eso deberá jugar el primer duelo de playoffs en La Paternal.

De todos modos, los dirigidos por Mauricio Pellegrino ganaron la Recopa en febrero de este año levantando el trofeo en el Estadio Maracaná luego de vencer a Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores. Como Lanús fue campeón de la Sudamericana 2025 se clasificó a la Libertadores de este año, donde marcha segundo en el Grupo G con seis puntos, aunque en su última presentación fue goleado 4-0 por Always Ready en Bolivia.

Más allá de no compartir zona, el sorteo determinó que se crucen en el interzonal y en dicho encuentro Argentinos Juniors ganó 2 a 1 gracias a los goles de Hernán López Muñoz y Nicolás Oroz. Ramiro Carrera descontó para Lanús en el final del encuentro.

Probables Formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz o Facundo Jainikoski, Alan Lescano, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera; Marcelino Moreno y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora de Inicio: 21.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Facundo Tello

Estadio: Diego Armando Maradona