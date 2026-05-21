La Selección Argentina entra en la etapa decisiva de definición de la lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni empieza a resolver los últimos detalles de una nómina que todavía tiene algunos interrogantes. En ese contexto, surgió un nombre que sorprendió en el mundo River: Santiago Beltrán.

El joven arquero del Millonario, que se ganó protagonismo en la temporada a fuerza de actuaciones sólidas y seguridad bajo los tres palos, aparece en la consideración del cuerpo técnico como posible integrante del grupo de trabajo previo a la Copa del Mundo. La idea no sería incluirlo dentro de los 26, sino sumarlo como “jugador 27”, en rol de sparring.

Se trata de una función ya utilizada por la Selección en procesos anteriores, como ocurrió en Qatar 2022 con Federico Gómez Gerth, cuando acompañó al plantel campeón del mundo durante la preparación, aportando entrenamientos y dinámica de grupo sin ser parte de la lista oficial.

En el caso de Beltrán, su presente en River lo posicionó como una alternativa interesante para Scaloni, que sigue de cerca a varios juveniles del fútbol argentino pensando en el futuro de la Albiceleste. El arquero aprovechó su oportunidad en el Millonario, se afianzó con rendimientos firmes y logró ganarse la confianza del cuerpo técnico de Núñez.

La posible convocatoria se enmarca en una planificación más amplia del seleccionado, que ya cuenta con una prelista extensa y se encuentra en la etapa final de recorte. La nómina definitiva deberá cerrarse en los próximos días antes de ser oficializada por la FIFA.

Si la decisión avanza, Beltrán tendría un calendario exigente: primero afrontaría la final del Torneo Apertura con River ante Belgrano y luego se sumaría a los entrenamientos de la Selección en Ezeiza. Incluso, su presencia podría obligar al cuerpo técnico del Millonario a reorganizar su planificación para el cierre de competencias internacionales.

Mientras tanto, Scaloni evalúa variantes, ajusta piezas y define el grupo que buscará defender el título mundial. En ese escenario, el arquero de River se convirtió en una de las sorpresas que nadie tenía en el radar, pero que empieza a ganar terreno en la consideración del campeón del mundo.