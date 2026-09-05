El argentino Lautaro Martínez fue la gran figura de una remontada inolvidable del Inter de Milán. El delantero oriundo de Bahía Blanca marcó dos goles, incluido el decisivo en el tiempo extra, para que el equipo dirigido por Cristian Chivu revirtiera un 0-2 y venciera 3-2 al Napoli, en un electrizante duelo disputado en el Giuseppe Meazza por la Serie A.

El partido parecía encaminarse hacia una noche amarga para el conjunto nerazzurro. Napoli se puso 2 a 0 arriba en apenas tres minutos de la segunda mitad, con los goles de Matteo Politano y Rasmus Højlund. Pero el Inter reaccionó inmediatamente y encontró en su capitán al hombre capaz de iniciar la remontada: a los 56 minutos, El Toro anticipó a Rrahmani y definió para establecer el 1 a 2.

A partir de allí, el bahiense volvió a asumir el protagonismo ofensivo. El Inter presionó, empujó a Napoli contra su área y encontró el empate a los 82 minutos mediante Marcus Thuram, de cabeza. Cuando todo parecía encaminado al empate, apareció nuevamente el bahiense. En el primer minuto de descuento, aprovechó una pelota proveniente de un córner y, en medio del tumulto dentro del área, consiguió definir para establecer el 3 a 2 definitivo.

La actuación del delantero bahiense tuvo, así, un valor doble: marcó el gol que inició la reacción y luego convirtió el que completó una remontada que parecía improbable. Su segundo tanto desató la celebración en San Siro y le permitió al Inter conservar su comienzo perfecto en la defensa del título de la Serie A.

Para Lautaro, además, fue una demostración de su condición de líder del campeón italiano: cuando el equipo más lo necesitaba, apareció dos veces frente al arco rival y terminó siendo el nombre propio de una victoria que ya se perfila como una de las más resonantes del comienzo de la temporada.