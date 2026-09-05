El Club Atlético Independiente de Avellaneda llevará a cabo una captación de futbolistas juveniles en las instalaciones del Club Social y Deportivo Estrella del Norte, del barrio Gran Neuquén Norte de la capital provincial.

La actividad se desarrollará durante dos jornadas consecutivas programadas para el mes de octubre. La evaluación de los deportistas se dividirá por categorías y horarios de la siguiente manera.

Cronograma de prueba de jugadores para Independiente en el club Estrella del Norte

Lunes 5 de octubre desde las 9

Categorías 2011 y 2012 y a las 13, las 2009 y 2010.

Martes 6, a partir desde las 9

Divisionales 2013 y 2014 y a las 13, las 2015 y 2016.

Qué se necesita para ingresar a la prueba de jugadores para Independiente en Estrella del Norte

La organización determinó que los jugadores interesados deberán presentarse con los siguientes elementos obligatorios para poder ingresar al campo de juego:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Canilleras de protección.

Medias largas.

Pantalón corto.

Los aspirantes deben formalizar su participación completando un formulario de inscripción digital dispuesto por la organización. Las actividades de evaluación se concretarán en el Predio Estrella del Norte.

Estrella del Norte es una asociación deportiva que desde hace poco menos de tres décadas recibe diariamente a gran cantidad de niños y jóvenes que encuentran en el deporte un espacio de recreación y contención social. El predio ubicado en las calles 1° de Mayo y Buffolo cuenta con una cancha de fútbol 11 de césped sintético con la posibilidad de organizar encuentros en tres canchas de fútbol 5, siendo un espacio referencial en el Oeste de la ciudad.