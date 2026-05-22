Dolor en Centenario por la muerte de un juvenil del club: “La peleó hasta último momento”

Una profunda tristeza recorre la ciudad de Centenario tras confirmarse el fallecimiento del joven futbolista Gerónimo “Talla” Garay. El jugador de la quinta división de la Asociación Deportiva Centenario (ADC) estaba internado en una clínica de Neuquén, donde luchaba desde hace meses contra una enfermedad grave. La noticia fue recibida con consternación por vecinos, amigos y miembros de la institución deportiva.

Durante su tratamiento, familiares, compañeros y allegados organizaron diversas actividades solidarias, como rifas, con el objetivo de colaborar con los gastos médicos y acompañar al joven en su recuperación. A pesar de estas gestiones y de las esperanzas depositadas en su mejoría, Garay no pudo superar la enfermedad que lo afectaba.

Vecinos y compañeros del club organizaron actividades solidarias para apoyar su tratamiento médico.

El luto se hizo visible en redes sociales, donde compañeros de fútbol, docentes, entrenadores y amigos del colegio compartieron mensajes de despedida y recuerdo. Tanto la ADC como la institución educativa en la que estudiaba expresaron su dolor y destacaron la dedicación y el espíritu del joven dentro y fuera de la cancha.

Los vecinos de Centenario también manifestaron su acompañamiento a la familia Garay, dejando mensajes de condolencia y solidaridad en un momento especialmente difícil. El CPEM 1, donde Gerónimo cursaba sus estudios, informó que este viernes 22 no habrá clases en ambos turnos como muestra de respeto por la pérdida.

El CPEM 1 suspendió clases este viernes en señal de respeto y condolencias.

Desde la Asociación Deportiva Centenario se emitió un comunicado oficial en redes sociales en el que se destaca: “Con profundo pesar acompañamos a la familia y seres queridos de ‘Talla’ en este momento de enorme dolor. Sabemos que la peleó hasta el último momento, con la misma fuerza y entrega con la que defendió siempre los colores de nuestro querido club ADC. Será recordado no solo como un gran jugador, sino también como una gran persona, dejando una huella imborrable en cada compañero, amigo e integrante de la institución”.