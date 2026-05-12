A partir de la detección de casos de varicela en la Escuela Secundaria de Río Negro 46 de Bariloche y en categorías juveniles del club Cruz del Sur, se activaron los protocolos sanitarios. El último brote registrado fue en marzo de 2025, cuando se confirmaron 17 contagios en adolescentes de entre 14 y 16 años.

En esta oportunidad, la institución educativa informó a las familias sobre un caso en un alumno de 3º 2ª turno mañana, mientras que el club notificó situaciones similares en las categorías 2010 y 2011.

El jefe de Epidemiología del Hospital Zonal, Rodrigo Bustamante, explicó a El Cordillerano que muchas veces los casos se consultan en ámbitos privados y la información no se centraliza. Detalló que la transmisión ocurre “por vía respiratoria, por contacto estrecho y a través de las lesiones de la piel”, lo que facilita el contagio en espacios compartidos como aulas o vestuarios.

El protocolo indica que el paciente debe permanecer aislado hasta que las lesiones formen costra. Además, se recomienda verificar si el contagiado tiene hermanos pequeños, corroborar que cuenten con el calendario de vacunación completo y, en caso de contacto con embarazadas, informar de inmediato al médico.

Bustamante señaló que muchos adolescentes no están vacunados porque la inmunización contra la varicela se incorporó al calendario recién en 2013, y desde 2022 se aplican dos dosis. El período de incubación suele ser de 15 días, y cuando aparecen las lesiones el contagio ya se produjo previamente.

La varicela, causada por el virus Varicela Zóster, provoca sarpullido con picazón y pequeñas ampollas con líquido. Se contagia con facilidad entre personas que no tuvieron la enfermedad previamente o que no fueron vacunadas.