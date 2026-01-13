La Asociación Deportiva Centenario(ADC) presentó en una conferencia de prensa a los nuevos integrantes de su nuevo cuerpo técnico de los planteles de primera división y reserva de cara a la temporada de la Liga de Fútbol de Neuquén de la temporada 2026.

La nueva conducción del primer equipo estará a cargo de Carlos “Laco” Del Pino e Ignacio "Nacho" Albornoz, el entrenador de arqueros, será Diego Herrería y Mauricio Guibaudo y Castro Funes dirigirán la Reserva.

Carlos “Laco” Del Pino será uno de los entrenadores de primera división de la ADC

El flamante entrenador, Del Pino aseguró que "queremos sacarlos y volver a jugar las grandes ligas, tampoco vamos a prometer grandes cosas, pero si tenemos que hacer algo y la idea es trabajar y entre todos hacer grandes cosas, voy a dejar la vida como lo hice cuando jugaba”.

Por el momento no hablan de refuerzos debido a los recursos y por ello van a comenzar con un plantel bien local y la mayoría de los que integraron el equipo en el 2025, aunque señaló que las puertas están abiertas para aquel jugador de otro club que se quiera sumar para este proyecto de tres años y en el cual en los primeros seis meses serán intensos.

La ADC atravesó sus dos últimos años, una crisis futbolística, que en la última temporada lo llevó a pelear el descenso. Pudo mantener la categoría en las últimas fechas. Tampoco ha participado de torneos, donde se puede optar jugar, organizados por la Liga de Fútbol de Neuquén y no ha tomado ninguna iniciativa de tomar parte del Torneo Regional Federal Amateur.

Una de las instituciones sin duda, más convocante del alto valle, con uno de los mejores estadios de Neuquén, ha perdido protagonismo en el fútbol zonal. La nueva conducción técnica del club, deberá trabajar para para poner al club en el lugar que alguna vez supo estar, pero deberá ser acompañado por una directiva seria y el acompañamiento del hincha y socio, que se ha alejado de la entidad en el último tiempo, por los constantes fracasos deportivos.