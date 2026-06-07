El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que acudirá al Madison Square Garden de Nueva York la próxima semana para presenciar uno o dos partidos de las Finales de la NBA entre los locales New York Knicks y los San Antonio Spurs.

El mandatario, nacido en Nueva York, dijo que fue invitado por James Dolan, propietario de los New York Knicks, un equipo que llevaba sin jugar unas Finales desde 1999. "La respuesta es sí", dijo Trump. "Él me invitó, voy a ir. Podría ser el lunes, sí... quizá vaya a los dos".

Los Knicks, que ganaron el primer y segundo partido de las Finales en San Antonio, hospedarán el tercer episodio de esta eliminatoria el lunes y el cuarto el miércoles. La serie, al mejor de siete partidos, podría volver a la Gran Manzana para un sexto juego el 16 de junio.

Los fabulosos playoffs de los Knicks, que encadenan 13 partidos ganados seguidos, han reactivado la ilusión en la hinchada de la mayor ciudad de Estados Unidos, que no celebra un campeonato de su equipo desde 1973.

Desde San Antonio, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo a periodistas que estaba "encantado" de que Trump quisiera formar parte de las Finales. "El presidente Trump es, sin duda, muy neoyorquino", dijo Silver en declaraciones recogidas por The Athletic. "Estoy encantado de que otro neoyorquino quiera sumarse al entusiasmo y la alegría que rodean a este equipo de los Knicks".

Silver recordó que Trump, desde antes de postularse para un cargo público, "era un gran aficionado de los Knicks". "Estuve con él en muchos partidos de los Knicks en los viejos tiempos", señaló el comisionado, recordando que Trump apareció en un anuncio promocional de la NBA llamado "I Love This Game".

El comercial, realizado en la temporada 2004-2005, incluía a varios famosos como Trump, que lanzaba su famosa frase "You’re fired" ("Estás despedido") del reality show "The Apprentice".