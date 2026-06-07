Argentina recibirá a Turquía en la Copa Davis 2026 en Neuquén

En el marco del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis 2026, Argentina recibirá a Turquía entre el 18 y 20 de septiembre, y Neuquén tiene chances de ser la sede.

La novedad se conoció en los últimos días y si bien no hay una información oficial, el operativo está en marcha. Tanto el gobierno provincial como el municipal han mostrado interés en acontecimientos de esas características y por eso no es descabellado pensar en que la ciudad se quede con la serie de la máxima competencia del tenis internacional a nievel países.

A través de fuentes vinculadas a la Asociación Argentina de Tenis (AAT), las negociaciones para que la serie entre Argentina y Turquía se dispute en el Estadio Ruca Che se encontarían muy avanzadas.

Javier Frana, capitán del elenco nacional habría dado el visto bueno para ser locales en Neuquén

La llave, correspondiente al Grupo Mundial, se jugaría entre el 18 y el 20 de septiembre y representa una instancia clave para el equipo nacional. Después de la derrota sufrida este año ante Corea del Sur como visitante, Argentina necesita ganar para mantenerse en carrera y soñar con regresar a los Qualifiers en 2027.

La elección de la sede atravesó distintas alternativas. Córdoba apareció inicialmente entre las opciones, mientras que Buenos Aires siempre fue una posibilidad lógica por infraestructura y conectividad. Sin embargo, el elevado costo económico de organizar la serie en la Capital Federal terminaría inclinando la balanza. En ese escenario, Neuquén tomó ventaja gracias al respaldo institucional y al acompañamiento financiero que permitiría concretar el choque ante los europeos.

Ruca Che, el escenario elegido

El escenario elegido es el Ruca Che, que recientemente fue remodelado y cuenta con capacidad para alrededor de 5.000 espectadores. Si la designación se confirma oficialmente, el estadio deberá ser acondicionado especialmente para cumplir con las exigencias técnicas de la Federación Internacional de Tenis (FIT).

Uno de los aspectos más relevantes pasa por la superficie. Aunque históricamente Argentina suele optar por el polvo de ladrillo cuando juega como local, esa alternativa pierde fuerza para esta serie.

La fecha de la serie tiene lugar una vez finalizado el US Open y con grandes torneos en octubre que se juegan en cemento, por lo que difícilmente los principales tenistas del circuito acepten disputar una eliminatoria sobre polvo de ladrillo. Por ese motivo, la opción que gana terreno es la instalación de una carpeta rápida de características muy similares a las que se utilizan en el Grand Slam estadounidense.

Desde lo deportivo, la posibilidad de jugar como local también abre la puerta para que el capitán Javier Frana pueda contar con sus principales figuras. Todo indica que para septiembre estarán disponibles nombres como Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo, Mariano Navone y Sebastián Báez, todos con buen presente, y se podrían meter en la discusión Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo, quienes atraviesan el mejor momento de sus carreras y se metieron con fuerza en el top 100 del ranking ATP y ya se acomodaron cerca de los primeros 50.