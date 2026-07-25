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Durísima opinión del Presidente

Donald Trump eligió a Michael Jordan y etiquetó con dureza a LeBron James

El traspaso del basquetbolista de Los Ángeles a Filadelfia ha vuelto a poner su nombre en todas las conversaciones en Estados Unidos, incluso en las de su Presidente.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 25 de julio de 2026 a las 00:04
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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo que Le Brone James es un racista.

En un bizarro apartado de una conferencia de prensa, Donald Trump fue consultado respecto a su predilección en la puja por elegir al mejor basquetbolista de la historia y el máximo mandatario de los Estados Unidos se quedó con Michael Jordan.

La temática en el contacto con la prensa tuvo que ver con la transferencia de LeBron James desde Los Ángeles Lakers a Filadelfia 76ers, en un enrosque que ha generado un amplio debate en el país de América del Norte.

La llegada de James a los Sixers reabrió todos los debates deportivos en Estados Unidos.

En ese contexto, el empresario y político fue puesto en la disyuntiva y no dudó en escoger al ídolo de los Chicago Bulls. “Michael Jordan es un amigo mío. Voy con él hasta el final”, expresó. Hasta allí, apenas una opinión deportiva, emparentada a lo sentimental. Sin embargo, Trump fue más allá y dijo: “LeBron es quizás un racista”.

Objetivo deportivo

La razón de la salida de James de los Lakers tiene que ver con el potencial de su nuevo equipo. El jugador persigue el quinto anillo de su carrera sumando argumentos para convertirse definitivamente en el mejor de todos los tiempos. El debate está más abierto que nunca y Trump ya tomó partido por lo que los Sixers parecen tener una temporada más que movidita.

 

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