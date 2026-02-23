La mega estrella de la NBA, LeBron James esta temporada percibe 52.630.000 de dólares y acumula más de 583 millones garantizados en su carrera, cifra que lo convierte en el jugador mejor pago de todos los tiempos. Sin embargo, el próximo movimiento de su carrera podría sumar un récord menos glamoroso: el mayor recorte salarial en la historia de la liga.

Según proyecciones salariales difundidas por HoopsHype si James decide dejar a Los Ángeles Lakers y regresar a Cleveland Cavaliers, el margen financiero de la franquicia, limitada por las tasas de lujo, con un plantel caro ya con Donovan Mitchell y James Harden, apenas le permitiría ofrecerle el salario mínimo veterano. Eso significaría un contrato cercano a los cuatro millones de dólares para la temporada 2026/2027, unos casi 49 millones menos que su último año en California. Una diferencia que pulverizaría la marca actual.

Hasta hoy, el mayor descenso salarial pertenece a Russell Westbrook, quien pasó de ganar 47 millones en 2022/2023 a 4 millones la temporada siguiente. Detrás aparecen casos como Blake Griffin (de 32 a 3 millones), Klay Thompson (de 32 a 16) y Kevin Love (de 30 a 4). Ninguno, sin embargo, se acercaría al eventual sacrificio económico que debería asumir el “Rey” para concretar un tercer ciclo en Ohio.

Claro que el escenario no está cerrado. Los Lakers podrían ofrecerle hasta 58 millones de dólares por temporada, aunque ese número parece improbable en el contexto actual. Incluso un acuerdo intermedio, por ejemplo, cercano a 9 o 20 millones, igualmente colocaría a James entre los mayores recortes salariales jamás registrados. Más allá del clásico debate sobre su retiro, la incógnita económica agrega una nueva dimensión a su legado.